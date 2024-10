Książka napisana bez oka. Salman Rushdie po zamachu

Rushdie nie chce być wybaczającą ofiarą. Docieka tylko, co stało się z młodym mężczyzną, który pojechał z Ameryki do ojca w Libanie i wrócił stamtąd jako osoba uległa islamskim radykałom, komunikującym się z dżihadystami przez internet. Uważa, że zaatakował go głupiec, który znał ledwie kilka kartek jego powieści i kilka wypowiedzi w sieci. To wystarczyło, by uznać pisarza za obłudnika i wydać na niego wyrok śmierci.

Salman Rushdie, nóż i jego miłość

Wstrząsający jest opis wydarzeń podczas zamachu, to, co pisarz zapamiętał, co wyparł, co przypomnieli mu ci, którzy pospieszyli na ratunek lub byli w pobliżu. Dramat rozgrywał się potem na pokładzie śmigłowca lecącego do szpitala i podczas wielu odbywających się jednocześnie na kilku organach operacji. A także w głowach rodziny i bliskich pisarza rozsianych po Ameryce i Wielkiej Brytanii. Dodajmy, że trwała pandemia i podróże do szpitala to nie był łatwy temat.

Docieramy do sedna sprawy: „Nóż” mógłby być depresyjną książką o nienawiści, ale Rushdie wolał stworzyć opowieść o miłości i zwycięstwie kochających się ludzi oraz sile wolnej sztuki. W centrum tej historii znajduje się afroamerykańska żona pisarza Eliza Griffiths, poetka, w której pisarz zakochał się od pierwszego wejrzenia. Wpadli sobie w oko podczas jednego z literackich wydarzeń, a Salman był tak oszołomiony, że zderzył się wtedy ze szklanymi drzwiami, wbił sobie okulary w nos i krwawił. W książce uznaje to za przewrotny omen. Tamtego wieczoru Eliza towarzyszyła mu w drodze do domu, a po kilkugodzinnej rozmowie Rushdie wyznał jej miłość.

Czytamy o znakomicie rozumiejących się ludziach, w czym nie przeszkadza różne pochodzenie, o zaangażowaniu się obu rodzin, uczuciu kochanków oraz o ślubie, który ma być happy endem ciężkich lat po fatwie. Tymczasem, gdy miłość jest w rozkwicie, kiedy Rushdie przygotowuje się do premiery powieści „Miasto zwycięstwa”, zaś Eliza do prozatorskiego debiutu – dochodzi do zamachu.

Salman Rushdie i zwycięstwo

Dramatyczne skutki małżonkowie pokonują razem. W szpitalu Rushdie ma dyndające na nerwie oko, lewą rękę w ortezie, ślinę tryskającą z twarzy, bo przecięty został kanalik w jamie ustnej, usta są zdefasonowane, krwawią rany wewnętrzne i zewnętrzne. A jednak wraz z cudem miłości, przy wytężonej fizjoterapii, pisarz wraca powoli do formy i zaczyna realizować pomysł przekucia życiowego dramatu na sztukę. Najpierw w postaci wideo, a potem książki.