Nie żyje Leszek Bugajski, publicysta i krytyk literacki

Odszedł nagle. Jeszcze w poniedziałek, 25 marca, brał udział w kolegium redakcyjnym redakcji „Wprost”. Miał jechać do wydawnictwa po książki do recenzji. Zasłabł po drodze. Zmarł na zawał serca w nocy, w szpitalu, 26 marca.

Był pisarzem, znakomitym krytykiem literackim, publicystą. Urodził się 30 stycznia 1949 roku w Dąbrowie Górniczej. Skończył studia na Wydziale Obrotu Towarowego w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, ale to nie była jego droga. Jeszcze przed magisterium zaczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako krytyk literacki zadebiutował we „Współczesności”. Pracował w „Twórczości”, „Literaturze”, „Kulturze”, „Odrze”, „Miesięczniku Kulturalnym”, „Życiu Literackim”. W latach 2005-2015 pracował w „Newsweeku”, od połowy 2015 roku pełnił funkcję sekretarza tygodnika „Wprost”.

Był autorem kilkunastu książek o literaturze (m.in. „Pozy prozy”, „Opowieści o powieści”, „Strategia ślimaka. Szkice krytyczne”), „W gąszczu znaczeń”) i kulturze popularnej (m.in. „Zapiski z epoki Beatlesów”, „Spotkania drugiego stopnia”, „Seks, druk i rock and roll”). Z dystansem przyglądał się współczesnej kulturze. Był wobec niej bardzo krytyczny. W „Kupie kultury, Zapiskach inteligenta” pisał: „Trudno w to uwierzyć, ale Natalia Siwiec imponuje wielu młodym kobietom. Zazdroszczą jej, bo tak jak ona nie mają światu nic do zaoferowania oprócz młodości i urody. Jej sukces (pewnie wkrótce okaże się, że chwilowy) jest dla nich wzorem ścieżki życiowej. Można nic nie potrafić, mało co wiedzieć, mimo to zdobyć popularność. Można być marnym aktorem, któremu obrotny agent załatwi jedną czy dwie role w jakimś serialu, i zaraz błyszczące pisemka zaczynają go nazywać gwiazdą. A gwiazda to już dla niektórych to samo co autorytet. Oto główny wzór osobowy lansowany przez dzisiejszą popkulturę, co z tego, że głupi.”