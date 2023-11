Kariera 46-letniego pisarza jest błyskawiczna. Po debiucie „Red Sky in Morning” w 2013 r. został okrzyknięty nadzieją irlandzkiej literatury. Potem wydał “The Black Snow” (2014), “Grace” (2017), “Beyond the Sea” (2019). Najnowsza, nagrodzona książka z 2023 to portret kraju i zwykłej rodziny na krawędzi katastrofy.

Paul Lynch o porwaniu związkowca

Pewnego wieczoru w Dublinie, Eilish Stack, matka czwórki dzieci, która jest naukowcem, otwiera drzwi wejściowe domu i zastaje na progu dwóch funkcjonariuszy nowo utworzonej irlandzkiej tajnej policji, żądającej rozmowy z mężem działaczem związkowym, który zostaje porwany przez siły bezpieczeństwa.

Dawny świat się rozpada. Irlandia jest w uścisku rządu, który zmierza w stronę tyranii. Eilish zostaje wplątana w koszmarną logikę upadającego społeczeństwa – atakowana przez nieprzewidywalne siły, nad którymi nie ma kontroli, i zmuszona zrobić wszystko, co konieczne, aby utrzymać rodzinę razem.

Esi Edugyan, przewodnicząca kapituły nagrody, której decyzja nie była oczywista, powiedziała: