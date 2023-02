Pisarz udzielił obszernego wywiadu dla „New Yorkera”, zatytułowanego „Bunt Salmana Rushdiego”. Publikacja ilustrowana jest czarnobiałym portretem w okularach: prawe, niewidzące oko, przesłonięte jest czarnym szkłem. To skutek ataku fanatyka w sierpniu. Powieściopisarz ma też kontuzjowaną jedną rękę, walczy o czucie w opuszkach palców, dochodzi do siebie, ale pisze wolniej.

Nowa książka „Victory City” była gotowa w lipcu przed atakiem na pisarza. Rushdie, tak jak lubi, skorzystał z formy fikcyjnej epopei napisanej w sanskrycie, a przesłanie można ująć następująco: agresja nie zniszczy prawa do wolności słowa.

Bohaterką jest utalentowana poetka Pampa Kampana, która była świadkiem śmierci swojej matki. Pobłogosławiona przez boginię tworzy nową cywilizację dzięki sile swojej wyobraźni. Wyobraża sobie społeczeństwo oparte na zasadach tolerancji religijnej i równości płci.

Żyje prawie 240 lat, wystarczająco długo, by być świadkiem powstania, ale i upadku imperium w południowych Indiach. Jej trwałym dziedzictwem jest jednak epicki poemat. „Wszystko, co pozostało, to miasto słów” – pisze poetka Pampa Kampana na końcu swojego eposu, który zakopuje w garnku jako przesłanie dla przyszłych pokoleń. Kto je odkryje po wiekach? My i nasi przyszłe pokolenia.

Rushdie czerpał częściowo z historii powstania i upadku imperium Widźajanagarów w XIV wieku. Ruiny ich stolicy wpisano w 1986 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Inspiracją było także kilkanaście książek, w tym teksty naukowe o imperium Widźajanagar, prace o średniowiecznej kulturze, polityce i cywilizacji Indii.

Pisarz nie będzie brał udziału w promocji. Te zadanie wzięli na siebie m.in. Margaret Atwood, Neil Gaiman i Erica Wagner. „Musimy udaremnić próbę odcięcia pisarza od świata” – powiedziała Atwood.

9 lutego o książce będą rozmawiać online właśnie Margaret Atwood i Neil Gaiman, pod patronatem PEN America, PEN Canada i English PEN. Wydarzenie będzie transmitowane o 18.30 czasu brytyjskiego. Będzie je można zobaczyć w sieci przez dwa tygodnie po premierze.

Z kolei 21 lutego na Festiwalu Pomysłów w Bristolu odbędzie się panel z udziałem Darrana Andersona, autora książki „Wyimaginowane miasta”, dziennikarza śledczego Siana Norrisa i adwokatki Susie Alegre, zajmującej się prawami człowieka.

W „The New Yorkerze” Rushdie ujawnił też, że podczas pandemii ukończył sztukę o Helenie Trojańskiej i miał pomysł na kolejną powieść. Ponownie przeczytał „Czarodziejską górę” Thomasa Manna i „Zamek” Franza Kafki, które wykorzystują naturalistyczny język, by przywołać dziwne, hermetyczne światy – alpejskie sanatorium, odległą prowincjonalną biurokrację.

Rushdie pomyślał o zastosowaniu podobnego podejścia do stworzenia osobliwej wyimaginowanej uczelni jako swojej scenerii. Zaczął robić notatki. Odłożył pomysł. Teraz planuje kontynuacje autobiografii „Joseph Anton”, ale aby napisać o ataku w Chautauqua, który trwał kilka sekund, wyobraża sobie coś bardziej „mikroskopijnego”. Nie chce koncentrować się na oskarżaniu nikogo, woli patrzeć w przyszłość. Wzruszyło go wsparcie dla protestów w Iranie okazywane przez piłkarzy podczas mundialu w Katarze.

Tymczasem 24-letni Hadi Matar, autor atakuna Rushdiego, został postawiony w stan oskarżenia przed sądem rejonowym hrabstwa Chautauqua. Ława przysięgłych zażądała m.in. zarzutów usiłowania zabójstwa. Grozi mu do 32 lat więzienia.

Przypomnijmy, że poprzednia książka pisarza „Quichotte” ukazała się nakładem Rebisu w 2000 r. Sam DuChamp, drugorzędny autor powieści szpiegowskich, stworzył postać Quichotte’a, zainspirowanego bohaterem Cervantesa.