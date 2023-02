Będzie to piętnasta powieść pisarza, na którego po publikacji „Szatańskich wersetów” nałożono fatwę równoznaczną z karą śmierci - później odwołaną, zaś pół roku temu został zaatakowany przez fanatyka. W wyniku ran nie widzi na jedno oko, bezwładna jest jedna ręka.

Jednak, gdy pisarz i przyjaciel Hari Kunzru niedawno odwiedził Rushdiego, powiedział „New York Times”, że jest „niezwykle odporny”, dodał: „Wciąż jest tym Salmanem, którym był. Stracił oko i wciąż dochodzi do siebie po innych kontuzjach, ale to go nie zmieniło”.

Książka była gotowa przed atakiem na pisarza. Teraz ukazała się po angielsku. Rushdi, tak jak lubi, skorzystał z formy fikcyjnej epopei napisanej w sanskrycie, a przesłanie można ująć następująco: agresja nie zniszczy prawa do wolności słowa.

Bohaterką jest utalentowana poetka Pampa Kampana, która była świadkiem traumatycznej śmierci swojej matki. Pobłogosławiona przez boginię, tworzy nową cywilizację dzięki sile swojej wyobraźni. Wyobraża sobie społeczeństwo oparte na zasadach tolerancji religijnej i równości płci. Żyje prawie 240 lat, wystarczająco długo, by być świadkiem powstania, ale i upadku imperium w południowych Indiach. Jej trwałym dziedzictwem jest jednak epicki poemat. „Wszystko, co pozostało, to miasto słów” — pisze poetka Pampa Kampana na końcu swojego eposu, który zakopuje w garnku jako przesłanie dla przyszłych pokoleń. Kto je odkryje po wiekach? My i nasi przyszłe pokolenia.

Rushdie czerpał częściowo z historii powstania i upadku imperium Widźajanagarów w XIV wiek. Ruiny ich stolicy wpisano w 1986 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Inspiracją było także kilkanaście książek, w tym teksty naukowe o imperium Widźajanagar, prace o średniowiecznej kulturze, polityce i cywilizacji Indii.

Rushdie nie będzie brał udziału w promocji. Te zadanie wzięli na siebie m. in. Margaret Atwood, Neil Gaiman i Erica Wagner. „Musimy udaremnić próbę odcięcia pisarza od świata” – powiedziała Atwood.

9 lutego online o książce będą rozmawiać właśnie Margaret Atwood i Neil Gaiman, pod patronatem PEN America, PEN Canada i English PEN.

Wydarzenie będzie transmitowane o 18:30 czasu brytyjskiego i 18:30 czasu wschodniego w Ameryce. Będzie je można zobaczyć do dwóch tygodni po premierze na całym świecie.

Z kolei 21 lutego na Festiwalu Pomysłów w Bristolu, odbędzie się panel z udziałem Darrana Andersona, autora książki „Wyimaginowane miasta”, dziennikarza śledczego Sian Norris i adwokatką Susie Alegre zajmującą się prawami człowieka.

Tymczasem 24-letni Hadi Matar, autor ataku, został postawiony w stan oskarżenia podczas krótkiej rozprawy w sądzie rejonowym hrabstwa Chautauqua. Ława przysięgłych odrzuciła oskarżenie i zażądała m. in. zarzutów usiłowania zabójstwa.