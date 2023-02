W sierpniu 2022 roku brytyjski pisarz i eseista pochodzenia indyjskiego Salman Rushdie, został raniony nożem podczas wykładu w Chautauqua Institution w Chautauqua w stanie Nowy Jork. Na scenę, na której swój wykład wygłaszał Rushdie, wtargnął uzbrojony w nóż mężczyzna, który zadał pisarzowi kilka ciosów. Napastnika obezwładniono. Po ataku pisarz trafił do szpitala, w związku z poważnymi obrażeniami jakich doznał. Tuż po ataku informowano, że pisarz ma uszkodzone nerwy w ramieniu i obrażenia wątroby. Artysta stracił także wzrok w jednym oku i ma bezwładną dłoń.

Jak podają media, sześć miesięcy po ataku nożownika, Rushdie wydał swoją pierwszą powieść. Miała ona zostać napisana jeszcze przed tym, jak artysta został ugodzony nożem. "Victory City” to opowieść o XIV-wiecznej kobiecie, która przeciwstawia się patriarchalnemu światu. Długo wyczekiwane dzieło opowiada o młodej sierocie Pampa Kampana, która zostaje obdarzona magicznymi mocami i zakłada we współczesnych Indiach miasto Bisnaga, co tłumaczyć można jako „Miasto Zwycięstwa”.

75-letni Rushdie nie odbędzie tradycyjnej trasy promującej swój najnowszy tytuł. Jak informuje dziennik „The Guardian”, podyktowane jest to „jego stanem fizycznym”. Agent pisarza Andrew Wylie podkreśla jednak, że powrót do zdrowia artysty „postępuje”.

Salman Rushdie jest autorem obrazoburczej według muzułmanów książki "Szatańskie wersety", częściowo inspirowanej biografią Mahometa. Książka, wydana w 1988, w tym samym roku została zakazana w Iranie. Rok później nieżyjący już przywódca Iranu, ajatollah Ruhollah Chomeini, wydał fatwę, czyli edykt, wzywający do śmierci Rushdiego.

14 lutego 2006 roku irańska państwowa agencja informacyjna podała wiadomość, że fatwa jest nadal aktualna i nie będzie cofnięta.

Rząd Iranu już dawno zdystansował się od dekretu Chomeiniego, ale nastroje anty-Rushdie pozostały. W 2012 r. półoficjalna irańska fundacja religijna podniosła nagrodę dla Rushdiego z 2,8 miliona dolarów do 3,3 miliona dolarów.

Urodzony w Indiach, w muzułmańskiej rodzinie Rushdie, przez dziewięć lat ukrywał się chroniony przez brytyjskie służby.