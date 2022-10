Jest to reportaż o Kaliningradzie, w którym współczesność łączy się z historią, oddając wyjątkową atmosferę miejsca. Paulina Siegień – dziennikarka i tłumaczka - opowiada o przenikaniu przedwojennego Königsberga z powojennym Kaliningradem w jedno fantazmatyczne miasto niczym z bajki. Pamięć w tym miejscu nie przemija, to, co współczesne, odbija się w tym, co dawne. Duch przeszłości nie znika. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Czarne.

Na nagrodę składa się trzydzieści tysięcy złotych, miesięczny pobyt rezydencjalny w Krakowie i kampania promocyjną wyróżnionej książki na łamach „Tygodnika Powszechnego”.

Nagroda Conrada została ustanowiona przez Miasto Kraków przed ośmiu laty. Wyróżnienie przyznawane za najlepszy debiut prozatorski minionego roku jest kluczowym elementem programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Wspiera twórców, którzy mają własne spojrzenie na rzeczywistość, a jednocześnie zachęca wydawców, by nie obawiali się publikować książek debiutantów.

Zgłoszeń do konkursu dokonywali wydawcy oraz autorzy. Grono nominowanych wybrała kapituła (wsparta przez głosy czytelników) pod przewodnictwem Michała Pawła Markowskiego, który ocenił, że poziom książek zakwalifikowanych do finału był bardzo wysoki. Jak mówił: - Każda z finałowych książek potrafiła nie tylko sprostać wybranemu gatunkowi, ale i na nowo go zdefiniować. Reportaż, baśń, awangardowa fikcja, pseudo-biografia, powieść o dojrzewaniu, wszystkie te znane od dawna formy nabrały nowego charakteru dzięki naszym autorkom i autorom. Mieliśmy do czynienia z literaturą odważną, ale pilnującą reguł, poważną, ale nie stroniącą od dowcipu, ważną, ale swoje przesłanie prezentującą z językową gracją i wynalazczością. Różnorodność konwencji i językowych stylów nadzwyczajnie odpowiadała różnorodności życia w tak skomplikowanych czasach, jak nasze.

Nagroda Conrada jest wspólnym przedsięwzięciem Miasta Krakowa, KBF oraz Fundacji Tygodnika Powszechnego. Dotychczasowe laureatki to: Liliana Hermetz za książkę „Alicyjka” (Nisza, 2015), Żanna Słoniowska za „Dom z witrażem” (Znak Literanova, 2016), Anna Cieplak za „Ma być czysto” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2017), Weronika Gogola za „Po trochu” (Wydawnictwo Książkowe Klimaty, 2018), Olga Hund za „Psy ras drobnych” (Korporacja Ha!art, 2019), Dorota Kotas za „Pustostany” (Niebieska Studnia, 2020) i Elżbieta Łapczyńska za „Bestiariusz nowohucki” (Biuro Literackie, 2021).