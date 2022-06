Obydwa wydarzenia miały inaugurację dokładnie dziesięć lat temu w 2013 roku. Pierwsze z nich to Big Book Festiwal, drugie to Imieniny Jana Kochanowskiego. Jedna impreza bardziej ludowa na wielkomiejski sposób – na prawym brzegu Wisły, na praskich Szmulkach. Druga raczej elegancka, jak to przy imieninach klasyka, aczkolwiek plenerowo, w Ogrodzie Krasińskich pomiędzy Muranowem a Starym Miastem.

O randze każdej imprezy świadczą nazwiska gości. A na Big Booka przyjeżdżali najwięksi współcześni autorzy z całego świata, choćby Swietłana Aleksijewicz, Władimir Sorokin, Karl Ove Knausgård, Zadie Smith czy Dawid Grossman. W tym roku na Wielką Książkę zawita m.in. Hari Kunzru, świetny brytyjski pisarz, intelektualista uważnie śledzący przemiany polityczno-społeczne. Właśnie ukazała się po polsku jego nowa powieść „Czerwona pigułka” (wyd. Rebis).

Przyjedzie też do Warszawy Gabriel Krauze, 36-letni Polak wychowany w Wielkiej Brytanii, który za powieść „Tu byli, tak stali” (wyd. Czarne) był nominowany do Bookera w 2020 roku.

Z czytelnikami spotkają się też Sonia Faleiro, reporterka zajmująca się Indiami, ceniona publicystka, a zarazem debiutująca powieściopisarka Megan Nolan, niemiecki dramaturg i autor książek dla dzieci Ulrich Hub, a także znakomity prozaik z Bułgarii Georgi Gospodinow.

Spośród polskich autorów i autorek wymienić można chociażby Radka Raka, Agatę Tuszyńską i Wita Szostaka. Opowiedzą o swoich premierowych książkach oraz wezmą udział w szerszej dyskusji.

Inaczej niż w poprzednich latach spotkania nie będą transmitowane w internecie, ale za to na wszystkie wstęp jest wolny i nie ma zapisów. Trzeba tylko wybrać się na ulicę Otwocką 14 do kompleksu Mała Warszawa w dawnych budynkach fabrycznych. To znana lokalizacja w stolicy, bo niegdyś mieściło się tam modne centrum kultury Fabryka Trzciny.

Jak co roku organizatorzy Big Booka przygotowali program wybiegający poza spotkania z pisarzami i premiery książek. W piątkowy wieczór zaprezentowany zostanie spektakl Anny Król „Wolność Secondhand” na podstawie tekstów białoruskiej noblistki Swietłany Aleksijewicz.

A na zamknięcie festiwalu w niedzielę będzie można zobaczyć widowisko „Kamienny sufit” inspirowane życiorysami wspinających się kobiet – taterniczek, himalaistek.

Przez cały weekend poza spotkaniami z pisarzami, publicystami i artystami będzie można też m.in. zaliczyć spacer z przewodnikiem – w wersji varsavianistycznej albo przyrodoznawczej, posłuchać „komediowego podcastu” na żywo, wziąć udział w konkursie rozwiązywania krzyżówek oraz zobaczyć wystawę poświęconą industrialnej przeszłości Pragi.

Warszawscy czytelnicy doświadczą w sobotę 25 czerwca klęski urodzaju, bo równolegle po drugiej stronie Wisły również będzie tętnić życie literackie. Aczkolwiek Imieniny Jana Kochanowskiego, z racji że organizuje je Biblioteka Narodowa, mają charakter stricte literacki, podczas gdy Big Book od lat stara się być także wydarzeniem społecznym, na którym nie unika się wątków publicystycznych i światopoglądowych. Pierwszy przykład z brzegu to sobotnia debata „Wojna na słowa” poświęcona językowi, jakim opisywana jest wojna w Ukrainie, albo też niedzielna dyskusja „Kochankowie przyszłości”, gdzie stawiana będzie pod znakiem zapytania instytucja małżeństwa.

Biblioteka Narodowa na imieniny poety przygotowała spotkania poświęcone m.in. ukraińskiej poezji oraz nowym tłumaczeniom światowej klasyki na język polski. Do najciekawszych gości, którzy pojawią się, należą prozaik, klasyk polskiej noweli Kazimierz Orłoś, a także autor barwnych esejów kulturoznawczych Roch Sulima.

Poza tym sporo w ogrodzie Krasińskich będzie wydarzeń dla najmłodszych (koncerty dla dzieci, konkursy i gry terenowe) oraz występów muzycznych. Dla widzów na pikniku Tadeusz Woźniak i Mikołaj Trzaska zinterpretują „Pieśń świętojańską o sobótce”, a późniejszym wieczorem zagra koncert Barbara Wrońska.