Rok Romantyzm Polskiego ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 200. rocznica wydania „Ballad i romansów”, których ukazanie się w 1822 roku uważa się za początek polskiego romantyzmu.

Reklama

- Projekty Instytut Adama Mickiewicza zaprezentowane publiczności, reaktywują romantyczne idee we współczesnym kontekście. Chcemy pokazać to, co najcenniejszego polscy romantycy wnieśli do światowego dziedzictwa. – zapowiada Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza.

Autorem Identyfikacja wizualnej Roku Romantyzmu Polskiego, przygotowanego dla zagranicznych projektów IAM, jest Jakub Woynarowski. Artysta bezpośrednio cytuje w niej słowa z ballady „Romantyczność" Mickiewicza i dodaje do nich jeszcze znak połączenia oka i serca. Tłumy przy tym, że nie tyle traktuje je jako przeciwstawienie „szkiełka i oka” oraz „wiary i czucia”, ile syntezę aspektu umysłowego i zmysłowego, jak w szekspirowskim pojęciu „oczy duszy”.

- Dodatkową inspirację wizualną stanowi rysunek, pochodzący z listu Tomasza Zana do Mickiewicza, który przedstawia uproszczony obraz serca i jego „uwarunkowań” w postaci promieniście rozmieszczonych odnośników do przestrzeni makrokosmosu i sfery zmysłów. – wyjaśnia.

Jakub Woynarowski jest też twórcą instalacji multimedialnej „Sol Salutis – mowa liczb”, którą Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z Instytutami Polskimi i placówkami dyplomatycznymi prezentował w końcu 2021 roku w Paryżu, Wilnie, Rzymie i Stambule. Projekt ten opierał się pogłębionej analizie znaczenia liczb w twórczości romantycznego wieszcza, zm.in. tajemniczego „czterdzieści i cztery” w III części „Dziadów”. Woynarowskiego bezpośrednio zainspirowało nigdy niepublikowane futurystyczne dzieło poety „Historia przyszłości”, znane jedynie z korespondencji i fragmentów.

Reklama

W tym roku jednym z najważniejszych wydarzeń będzie udział Polski w 23. Triennale Sztuk Dekoracyjnych i Architektury Współczesnej „Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries” w Mediolanie (20 maja - 20 listopada). IAM we współpracy z Muzeum Architektury we Wrocławiu zaprezentuje na niej instalację „Greenhouse silent disco”, reaktywującą romantyczne rozumienie

i podejście do natury. Instalacja przybierze formę wypełnionej roślinami szklarni, wyposażonej w cyfrowe sensory, które na bieżąco będą śledzić i rejestrować to wszystko, co „mówią” rośliny. Jednocześnie zostanie podjęty temat projektowania opartego na wiedzy czerpanej od roślin..

Michał Duda, zastępca dyrektora ds. programowych w Muzeum Architektury we Wrocławiu, mówił na dzisiejszej konferencji prasowej, że kuratorką 23. Triennale jest astrofizyczka, więc połączenie Mickiewicza i astrofizyki początkowo wydawało się jego zespołowi trudne. - Przeczytaliśmy jednak artykuł o zjawisku z nieodległej przyszłości, w której rośliny będą w stanie zarządzać swoim środowiskiem i postanowiliśmy skonfrontować to z tym, co wiedzieliśmy o przyrodzie i naturze w tradycji romantyzmu. -wyjaśniał.

Powstanie także cykl instalacji multimedialnych „,Mickiewicz. The Romantic / Romantyczność. Bicentenary of Polish romanticism” Mikołaja Baliszewskiego, prezentowany w przestrzeniach europejskich miast we współpracy z Instytutami Polskimi Wizualizacjom Baliszewskiego towarzyszyć będzie nowe tłumaczenie poezji Adama Mickiewicza.

Autopromocja Instytut monitorowania mediów, Raport NOM "Rzeczpospolita" najbardziej opiniotwórczym medium prasowym 2021 roku CZYTAJ WIĘCEJ

W Paryżu Katarzyna Krakowiak zaprezentuje z kolei swoją nową instalację przestrzenno-dźwiękową inspirowaną twórczością romantyków

W programie ą też projekty muzyczne, min. Nikola Kołodziejczyk przygotowuje nową kompozycję jazzową opartą na „Balladach i romansach”, którą artysta zaprezentuje podczas międzynarodowego, prowadzącego przez Rosję, Serbię i Węgry.

Reklama

Do 24 lutego IAM kontynuuje nabór wniosków do programu ,,44 x Mickiewicz”, odwołujących się do dziedzictwa romantycznego, a jednocześnie pokazujących, że romantyzm jest wehikułem nowoczesności.