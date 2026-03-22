1 kwietnia wchodzą ważne zmiany w aptekach

Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych?

Ile nowych terapii zostanie objętych refundacją i w jakich kategoriach chorób?

Jakie są zasady kontynuacji finansowania już objętych refundacją terapii?

Ministerstwo Zdrowia co kwartał aktualizuje wykaz leków refundowanych. Na liście, która zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2026 r. znalazło się 16 nowych terapii.

Zmiany na liście leków refundowanych. Jakie produkty obejmą?

Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych od 1 kwietnia 2026 r. Ministerstwo Zdrowia wprowadza 16 nowych terapii objętych refundacją.

Nowa lista refundacyjna obejmuje 16 nowych terapii, w tym 14 onkologicznych i dwie nieonkologiczne. Sześć z nich jest ukierunkowanych na choroby rzadkie. Spośród nich 15 znajdzie się w programach lekowych i jedna w refundacji aptecznej.

– nowym trendem od stycznia br. jest obejmowanie w większym stopniu refundacją pierwszych odpowiedników leków oryginalnych. W tym obwieszczeniu wprowadziliśmy pięć nowych substancji o istotnym znaczeniu populacyjnym – zaznaczyła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.