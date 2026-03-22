Reklama

1 kwietnia wchodzą ważne zmiany w aptekach

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy wykaz leków refundowanych, który będzie obowiązywał od 1 kwietnia 2026 r. Zmiany dotyczą głównie terapii onkologicznych. Jakich produktów leczniczych dotyczą?

Publikacja: 22.03.2026 20:58

Nowa lista leków refundowanych. Zmiany od 1 kwietnia

Foto: DC Studio

Anna Rogalska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kiedy wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych?
  • Ile nowych terapii zostanie objętych refundacją i w jakich kategoriach chorób?
  • Jakie są zasady kontynuacji finansowania już objętych refundacją terapii?

Ministerstwo Zdrowia co kwartał aktualizuje wykaz leków refundowanych. Na liście, która zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2026 r. znalazło się 16 nowych terapii.

Zmiany na liście leków refundowanych. Jakie produkty obejmą?

Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych od 1 kwietnia 2026 r. Ministerstwo Zdrowia wprowadza 16 nowych terapii objętych refundacją.

Nowa lista refundacyjna obejmuje 16 nowych terapii, w tym 14 onkologicznych i dwie nieonkologiczne. Sześć z nich jest ukierunkowanych na choroby rzadkie. Spośród nich 15 znajdzie się w programach lekowych i jedna w refundacji aptecznej.

–  nowym trendem od stycznia br. jest obejmowanie w większym stopniu refundacją pierwszych odpowiedników leków oryginalnych. W tym obwieszczeniu wprowadziliśmy pięć nowych substancji o istotnym znaczeniu populacyjnym – zaznaczyła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Reklama
Reklama

Obowiązujący od kwietnia wykaz zawiera także kontynuację 243 terapii już objętych refundacją.

– Przedłużenie finansowania nie jest automatyczne – każda terapia wymaga ponownej oceny – dodaje wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Jak podało Ministerstwo Zdrowia, finansowane będą nowe terapie w raku wątroby, płuca, piersi i żołądka oraz innowacyjne terapie w leczeniu białaczki i chłoniaka. Wprowadzono także nowe możliwości leczenia dla pacjentów z chorobami rzadkimi i chorobą nerek oraz tańsze odpowiedniki drogich leków stosowanych np. w cukrzycy, chorobach serca czy astmie.

Refundacja w terapiach onkologicznych. Zmiany od 1 kwietnia

Jak podaje portal Rynek Zdrowia, wśród refundowanych terapii onkologicznych znajdą się:

  • niwolumab + ipilimumab jako terapia skojarzona w raku wątrobowokomórkowym;
  • pemigatinib w raku dróg żółciowych;
  • serplulimab w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca; 
  • atezolizumab w niedrobnokomórkowym raku płuca (NDRP);
  • amiwantamab w niedrobnokomórkowym raku płuca;
  • amiwantamab z lazertynibem do leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca;
  • enkorafenib + binimetynibu do leczenia pacjentów NDRP z mutacją V600E w genie BRAF;
  • palbocyklib w raku piersi.
Reklama
Reklama

W przypadku hematoonkologii będą to:

  • blinatumomab w ostrej białaczce limfolastycznej;
  • glofitamab do leczenia pacjentów z chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL);
  • lisocabtagene maraleucel (Breyanzi) to terapia CAR-T do leczenia chłoniaka grudkowego i chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL).

Refundowane będą również dwie terapie w zakresie raka przełyku i zaawansowanego raka żołądka.

Refundowane terapie nieonkologiczne. Jakie leki obejmą?

Lista leków refundowanych przy wskazaniach nieonkologicznych obejmie:

  • lumarisan - w przewlekłej chorobie nerek
Reklama
Reklama
  • połączenie ezetymibu z atorwastatyną jako terapia skojarzona w hipercholesterolemii hiperlipidemii – w refundacji aptecznej

Refundowane odpowiedniki leków

W refundacji znajdą się również leki, które są pierwszymi odpowiednikami leków oryginalnych:

  • pazopanib w nowotworze złośliwym nerki;
  • formoterol + bromek ipratropiowy (astma, POCHP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli);
  • dapaglifozyna (cukrzyca typu 2 i niewydolność serca);
  • apiksaban (zakrzepica i zatorowość);
  • ticagrelor (choroby sercowo-naczyniowe).

Wysokokosztowe terapie. Będzie kontynuacja

Z podanych przez Ministerstwo Zdrowia informacji wynika, że wśród wysokokosztowych terapii, których refundacja zostanie przedłużona na kolejne lata znajdą się:

  • Rinvoq (upadacytynib) – kontynuacja refundacji w 3 programach lekowych;
  • Vyvgart (efgartigimod alfa) - miastenia;
  • Oxlumo (lumasiran) - hiperoksaluria;
  • Opdivo (niwolumab) – kontynuacja refundacji w 7 programach lekowych;
  • Uptravi (seleksypag) – tętnicze nadciśnienie płucne;
  • Tezspire (tezepelumab) – zapalenie nosa i zatok z polipami;
  • Galafold (migalastat) – choroba Fabry’ego.
Reklama
Reklama

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama