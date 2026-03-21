Ministerstwo Zdrowia reaguje na doniesienia o porodówce w Lesku

Resort zdrowia zabrał głos w sprawie zamkniętego oddziału ginekologiczno-położniczego w Lesku. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych ministerstwo wskazuje, że „fakt rozwiązania umowy z NFZ nie jest równoznaczny z likwidacją oddziału szpitalnego”.

Publikacja: 21.03.2026 21:35

Ministerstwo Zdrowia reaguje na doniesienia o porodówce w Lesku

Foto: Adobe Stock

Dominika Pietrzyk

Dyskusja wokół oddziału ginekologiczno-położniczego w Lesku w województwie podkarpackim rozgorzała na nowo po tym, jak w piątek na antenie TVN24 premier Donald Tusk powiedział, że tamtejsza porodówka nie została zamknięta. Nazajutrz rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka wskazał zaś, że oddział nie działa z uwagi na prowadzony remont.

Porodówka została jednak zlikwidowana z końcem 2025 r. i – jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” – SPZOZ w Lesku nie planuje utworzenia tzw. pokoju narodzin. Taką informację przekazał nam p.o. dyrektora placówki Mirosław Leśniewski. – W chwili obecnej nie planujemy przystąpienia do programu „pokój narodzin”, gdyż uważamy, że generuje to zbyt duże ryzyko po stronie szpitala. Jesteśmy przygotowani do obsłużenia na SOR nagłych przypadków tego typu, ale nie w ramach zobowiązań kontraktowych – wskazuje. 

W odpowiedzi na wystąpienie premiera Donalda Tuska na antenie TVN24 i doniesienia „Rzeczpospolitej” w sobotę Ministerstwo Zdrowia opublikowało na portalu X informację dotyczącą statusu oddziału ginekologiczno-położniczego w Lesku.

Pokój narodzin zamiast porodówki?

Resort przekazał, że „od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. funkcjonowanie oddziału było zawieszone na wniosek dyrektora placówki”, a „zawieszenie działalności oddziału wynikało z niemożności zapewnienia kadr medycznych (lekarzy) oraz przedłużającego się remontu”.

Ministerstwo wskazało też, że „w związku z brakiem możliwości podjęcia działalności oddziału dyrektor szpitala zwrócił się do Podkarpackiego Oddziału NFZ o zakończenie umowy z Funduszem w części dotyczącej oddziału ginekologiczno-położniczego”, a umowa została rozwiązana z 31 grudnia 2025 r.

Resort przekazał, że na zakończenie działalności oddziału zgodę wyraziła Rada Powiatu Leskiego. W praktyce Rada odrzuciła taką uchwałę na posiedzeniu 18 września 2025 r. Spotkaniu towarzyszyła gorąca dyskusja na temat kondycji leskiej porodówki i samego szpitala. Pod koniec września wypowiedzenia złożyła ówczesna dyrektor Szpitala w Lesku Małgorzata Bryndza, co łączono z faktem odrzucenia uchwały o zamknięciu porodówki.

Temat wrócił na agendę Rady Powiatu 25 listopada. Wówczas organ przegłosował wykreślenie ze statutu szpitala oddziału ginekologiczno-położniczego i jego zamianę na oddział ginekologiczny. W uzasadnieniu wskazano, że uchwała jest „podyktowana zmianami organizacyjnymi związanymi z trudną sytuacją finansową jednostki oraz brakami kadry lekarskiej” i że zostaje podjęta również w związku z mającymi wejść w życie przepisami rozporządzenia o tzw. pokojach narodzin. Przypomnijmy, że ostatecznie SP ZOZ w Lesku nie zamierza skorzystać z tego rozwiązania.

Ministerstwo Zdrowia wskazało w oświadczeniu, że „OW (oddział wojewódzki – red.) NFZ zaproponował szpitalowi zawarcie umowy na oddział ginekologii planowej oraz izby porodowej (tzw. pokoju narodzin – red.) – szpital jednak nie podpisał tych umów”.

Niska liczba porodów w Lesku

Zdaniem resortu „fakt rozwiązania umowy z NFZ nie jest równoznaczny z likwidacją oddziału szpitalnego”. Przypomniał też, że statystyki wskazują na bardzo niską liczbę porodów, które odbyły się w szpitalu w Lesku w ostatnich latach. „W 2025 r. odbyło się tam jedynie 74 porody” – pisze MZ.

„Spośród powiatów leskiego, bieszczadzkiego, sanockiego, brzozowskiego i przemyskiego w latach 2023-2024 jedynie 12 proc. porodów odbyło się w szpitalu w Lesku” – przekazał resort zdrowia.

Jak dotąd w Polsce nie utworzono żadnego pokoju narodzin, co wynika z analizy danych o świadczeniach
Ochrona zdrowia
„Rzeczpospolita” ustaliła: Lesko nie tylko bez porodówki. Nie będzie też pokoju narodzin
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Bank Pekao przyjął Plan Dekarbonizacji
Materiał Promocyjny
Bank Pekao przyjął Plan Dekarbonizacji
