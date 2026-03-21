Międzynarodowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Adelaide University wykazało, że istnieją wyraźne różnice między kobietami i mężczyznami w odniesieniu do przebiegu leczenia onkologicznego. Analiza objęła dane z 39 badań klinicznych. Naukowcy uwzględnili 12 typów zaawansowanych guzów litych, w tym raka płuc, raka jelita grubego, czerniaka i raka piersi. Wyniki analizy opublikowano w „Journal of the National Cancer Institute”.

Płeć biologiczna jako ważny czynnik w leczeniu nowotworów

Po przeanalizowaniu danych okazało się, że pacjentki miały o 21 proc. niższe ryzyko zgonu niż pacjenci. Jednocześnie były bardziej narażone na ciężkie skutki uboczne leczenia. Ryzyko poważnych działań toksycznych było u kobiet wyższe o 12 proc. Autorzy badania podkreślają, że uzyskane wyniki były spójne niezależnie od rodzaju nowotworu i metody leczenia. Różnice obserwowano zarówno przy chemioterapii, jak i terapiach celowanych oraz immunoterapii. Zdaniem badaczy może to wskazywać, że źródłem tych rozbieżności są podstawowe mechanizmy biologiczne, a nie wyłącznie działanie konkretnych leków.

Jak zaznaczył główny autor badania dr Natansh Modi, płeć biologiczna wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego, metabolizm leków, skład ciała i biologię nowotworu.

Większe szanse na przeżycie, ale za cenę większej toksyczności

Natansh Modi potwierdził również, że wyniki badania są jak dotąd jednym z najistotniejszych dowodów na to, że sama płeć biologiczna może pomóc przewidzieć, jak pacjent będzie reagował na leczenie nowotworu i jakie mogą być efekty leczenia. Do tej pory jednak w wielu badaniach płeć była traktowana jako kwestia drugorzędna, w związku z czym rzadko uwzględniano ją podczas oceny ryzyka wyjściowego oraz przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia. Naukowcy apelują o uznanie płci biologicznej za jeden z kluczowych czynników prognostycznych w onkologii, zarówno w badaniach klinicznych, jak i w codziennej opiece onkologicznej.