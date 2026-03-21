Walka z rakiem. Co wpływa na wyniki leczenia? Badanie wskazuje ważny czynnik

Kobiety zmagające się z nowotworami mają większe szanse przeżycia niż mężczyźni, ale jednocześnie częściej doświadczają poważnych działań niepożądanych terapii. Takie wnioski płyną z międzynarodowego badania, które objęło ponad 20 tys. pacjentów.

Publikacja: 21.03.2026 06:00

Najnowsze badanie wykazało, że kobiety chore na raka mają większe szanse na przeżycie niż mężczyźni

Małgorzata Krzystała

Międzynarodowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Adelaide University wykazało, że istnieją wyraźne różnice między kobietami i mężczyznami w odniesieniu do przebiegu leczenia onkologicznego. Analiza objęła dane z 39 badań klinicznych. Naukowcy uwzględnili 12 typów zaawansowanych guzów litych, w tym raka płuc, raka jelita grubego, czerniaka i raka piersi. Wyniki analizy opublikowano w „Journal of the National Cancer Institute”.

Płeć biologiczna jako ważny czynnik w leczeniu nowotworów

Po przeanalizowaniu danych okazało się, że pacjentki miały o 21 proc. niższe ryzyko zgonu niż pacjenci. Jednocześnie były bardziej narażone na ciężkie skutki uboczne leczenia. Ryzyko poważnych działań toksycznych było u kobiet wyższe o 12 proc. Autorzy badania podkreślają, że uzyskane wyniki były spójne niezależnie od rodzaju nowotworu i metody leczenia. Różnice obserwowano zarówno przy chemioterapii, jak i terapiach celowanych oraz immunoterapii. Zdaniem badaczy może to wskazywać, że źródłem tych rozbieżności są podstawowe mechanizmy biologiczne, a nie wyłącznie działanie konkretnych leków.

Jak zaznaczył główny autor badania dr Natansh Modi, płeć biologiczna wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego, metabolizm leków, skład ciała i biologię nowotworu.

Większe szanse na przeżycie, ale za cenę większej toksyczności

Natansh Modi potwierdził również, że wyniki badania są jak dotąd jednym z najistotniejszych dowodów na to, że sama płeć biologiczna może pomóc przewidzieć, jak pacjent będzie reagował na leczenie nowotworu i jakie mogą być efekty leczenia. Do tej pory jednak w wielu badaniach płeć była traktowana jako kwestia drugorzędna, w związku z czym rzadko uwzględniano ją podczas oceny ryzyka wyjściowego oraz przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia. Naukowcy apelują o uznanie płci biologicznej za jeden z kluczowych czynników prognostycznych w onkologii, zarówno w badaniach klinicznych, jak i w codziennej opiece onkologicznej. 

„Jeśli kobiety żyją dłużej, ale doświadczają poważniejszych skutków ubocznych, musimy to uznać i odpowiednio na to zareagować. Jednocześnie musimy lepiej zrozumieć, dlaczego pacjenci płci męskiej wydają się mieć gorszą przeżywalność” – stwierdził dr Modi.

Naukowcy potwierdzają, że niezbędne są dalsze analizy, które pozwolą zrozumieć biologiczne mechanizmy stojące za tymi różnicami. Wśród możliwych czynników wymieniono ekspozycję na leki, regulację odporności, wpływ hormonów oraz skład ciała.

