W sobotę w odpowiedzi na pytania ze strony agencji Reutera Bahrajńczycy po raz pierwszy przyznali, że w eksplozji nad Mahazzą brał udział pocisk systemu Patriot. Rzecznik bahrajńskiego rządu oświadczył, że rakieta z powodzeniem przechwyciła w powietrzu irańskiego drona i uratowała ludzi.

„Szkody i obrażenia nie były wynikiem bezpośredniego uderzenia w ziemię ani pocisku przechwytującego Patriot, ani irańskiego drona” – głosi komunikat, cytowany przez Reutera. Agencja zaznaczyła, że Waszyngton i Manama nie przedstawiły dowodów na udział irańskiego bezpilotowca w incydencie w Mahazzy.

„Eksplozja pocisku Patriot przyczyniła się do rozległych zniszczeń i licznych ofiar”

„Stosowanie kosztownego, zaawansowanego uzbrojenia do obrony przed atakami znacznie tańszych dronów stało się jedną z charakterystycznych cech tej wojny” – czytamy w tekście Reutera. W publikacji podkreślono, że wybuch na wyspie Sitra unaocznia ryzyko stosowanej przez Amerykanów strategii: „eksplozja potężnego pocisku Patriot, niezależnie od tego, czy doszło do przechwycenia drona, przyczyniła się do rozległych zniszczeń i licznych ofiar, podczas gdy bahrajńska obrona powietrzna okazała się niezdolna do powstrzymania uderzeń na pobliską rafinerię tej samej nocy”.

Bahrajn to sojusznik Stanów Zjednoczonych, udostępnia Amerykanom teren, na którym znajduje się regionalne dowództwo amerykańskiej marynarki wojennej. W bahrajńskim porcie znajduje się baza operacyjna Piątej Floty Stanów Zjednoczonych.

Na terenie Królestwa Bahrajnu rozmieszczone są baterie systemu obrony powietrznej Patriot, obsadzone zarówno przez żołnierzy bahrajńskich, jak i amerykańskich. Według Reutera, miejscowe władze odmówiły udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy pocisk, który eksplodował 9 marca nad Sitrą, został wystrzelony z bahrajńskiej czy z amerykańskiej wyrzutni.