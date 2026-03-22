Podwyżki dla pielęgniarek
1 lipca 2026 nastąpią podwyżki dla medyków
Podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, które odbyło się 16 marca, nie osiągnięto kompromisu ws. zmian w tzw. ustawie podwyżkowej. Bez porozumienia zmian nie będzie – informuje Ministerstwo Zdrowia.
O zmianach w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia w poniedziałek 16 marca rozmawiali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, związków zawodowych i pracodawców. Projekt nowelizacji zakładał m.in. przesunięcie lipcowej waloryzacji płac medyków na styczeń 2027 oraz obniżenie dynamiki jej wzrostu.
Sprzeciwiały się temu związki zawodowe medyków. Ich przedstawiciele domagają się szerszych reform naprawiających system, a nie tylko zmian w płacach. Zapowiadane były protesty przeciwko proponowanym zmianom. Ostatecznie, po posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia padła jasna deklaracja ze strony ministerstwa.
– Bez zgody i porozumienia w obszarze ustawy podwyżkowej, nie będziemy w stanie przeprocedować zmian w odpowiednim czasie, więc na ten moment pozostaje ona w niezmienionej formie – podkreśliła wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
Potwierdziły się tym samym ustalenia portalu Rynek Zdrowia, że lipcowego zamrożenia waloryzacji pensji ma nie być, choć jeszcze kilka dni temu kierownictwo ministerstwa przekonywało, że swoje propozycje podtrzymuje. Dla przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia taki finał rozmów nie jest satysfakcjonujący.
- Będą w lipcu podwyżki. Wszyscy poniesiemy skutki finansowe tych podwyżek – powiedziała dziennikarzom wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka po posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia
Jak wyjaśniła wiceszefowa ministerstwa, nie było zgody stron ani co do zmiany mechanizmu waloryzacji, ani przesunięcia terminu podwyżek. Dodała, że "medykom należy zapłacić za ciężką pracę, natomiast my braliśmy przede wszystkim stan finansów publicznych pod uwagę".
W związku z tym, podobnie jak w ubiegłych latach, podwyżki nastąpią więc od 1 lipca 2026 r. w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy.
– Pewnie będziemy musieli przenieść te pieniądze z innych zakresów, z innych obszarów, natomiast to było ujęte w planie finansowym – wyjaśniła Katarzyna Kęcka.
Wynagrodzenia medyków wzrosną o 8,82 proc. Zgodnie z ustawą podwyżki te warunkuje wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok. Ministerstwo chciało, by były oparte na wzroście płac w sferze budżetowej.
Placówki medyczne pokrywają koszty podwyżek ze środków, które otrzymują z NFZ na świadczenia zdrowotne. Oznacza to, że NFZ będzie musiał pokryć koszty ustawy podwyżkowej w obecnym kształcie. Według szacunków podwyżki od lipca 2026 r. mogą kosztować około 7 mld zł rocznie, czyli ok. 3,5 mld zł w skali drugiego półrocza tego roku.
– Narodowy Fundusz Zdrowia padł, nie ma pieniędzy na wypłaty kolejnych podwyżek, odbije się to na dostępności do świadczeń, jeśli minister finansów „nie dosypie” tyle, ile będzie płatnikowi brakowało – powiedział portalowi Rynek Zdrowia
Przedstawiciele strony związkowej uważają, że ministerstwo nie powinno szukać oszczędności w ich wynagrodzeniach, lecz gdzie indziej. Chcą dalej rozmawiać o finansowaniu systemu.
– Chcemy rozmawiać o równym obciążeniu składką zdrowotną. Jeśli mamy ponad 20 grup uprzywilejowanych, które płacą w części lub wcale na ochronę zdrowia, a z drugiej strony mamy emerytów, którzy utrzymują ochronę zdrowia, to wymaga to dyskusji. Być może składkę trzeba obniżyć, ale niech wszyscy płacą ją jednakową – oceniła Maria Ochman z Solidarności, cytowana przez portal Rynek Zdrowia.
Od 1 lipca 2026 roku minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia wyniosą (kwoty brutto):
