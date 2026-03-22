Podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, które odbyło się 16 marca, nie osiągnięto kompromisu ws. zmian w tzw. ustawie podwyżkowej. Bez porozumienia zmian nie będzie – informuje Ministerstwo Zdrowia.

Co z zamrożeniem płac medyków od 1 lipca? „Nie będziemy w stanie przeprocedować zmian”

O zmianach w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia w poniedziałek 16 marca rozmawiali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, związków zawodowych i pracodawców. Projekt nowelizacji zakładał m.in. przesunięcie lipcowej waloryzacji płac medyków na styczeń 2027 oraz obniżenie dynamiki jej wzrostu.

Sprzeciwiały się temu związki zawodowe medyków. Ich przedstawiciele domagają się szerszych reform naprawiających system, a nie tylko zmian w płacach. Zapowiadane były protesty przeciwko proponowanym zmianom. Ostatecznie, po posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia padła jasna deklaracja ze strony ministerstwa.

– Bez zgody i porozumienia w obszarze ustawy podwyżkowej, nie będziemy w stanie przeprocedować zmian w odpowiednim czasie, więc na ten moment pozostaje ona w niezmienionej formie – podkreśliła wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.

Potwierdziły się wcześniejsze ustalenia. Podwyżki zostają

Potwierdziły się tym samym ustalenia portalu Rynek Zdrowia, że lipcowego zamrożenia waloryzacji pensji ma nie być, choć jeszcze kilka dni temu kierownictwo ministerstwa przekonywało, że swoje propozycje podtrzymuje. Dla przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia taki finał rozmów nie jest satysfakcjonujący.