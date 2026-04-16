Wzrost nakładów ma wynikać z rozwoju działalności firmy w kraju. Polska pełni coraz ważniejszą rolę w globalnych strukturach koncernu, a tutejszy oddział jest określany przez spółkę jako jedno z kluczowych globalnych centrów badań i rozwoju oraz ośrodek realizujący procesy wspierające R&D, m.in. w obszarach finansów, zakupów i HR.

Jak wskazuje Wiktor Janicki, prezes AstraZeneca Pharma Poland, rekordowy poziom inwestycji jest również efektem długoterminowego kierunku rozwoju firmy. Podkreśla on, że jednym z priorytetów spółki jest wspieranie ekosystemu innowacji oraz gospodarki opartej na wiedzy, co – według firmy – ma wspierać budowę silnej i odpornej Europy. – Widzimy w Polsce ogromny potencjał młodych, utalentowanych ludzi i wyspecjalizowanych kompetencji, co przekłada się na realną możliwość współtworzenia przyszłości europejskiej i globalnej medycyny – mówi Janicki.

Dodaje, że inwestycje w Polsce wpisują się w podejście łączące rozwój terapii z rozwojem gospodarczym kraju. - Mamy nadzieję wkrótce rozpocząć rozmowy na temat międzyresortowej, wieloletniej strategii dla sektora biotechnologicznego – zapowiada szef AstraZeneca Pharma Poland. Jego zdaniem taka strategia jest niezbędna do tego, aby zapewnić stabilność inwestycji ze strony globalnych firm farmaceutycznych oraz lepsze warunki do rozwoju polskich firm działających w tym obszarze.

AstraZeneca w Polsce

AstraZeneca zatrudnia w Polsce ponad 3 400 osób, w tym około 1 600 specjalistów pracujących w obszarze badań i rozwoju.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat ponad 12,5 tys. pacjentów w Polsce uzyskało dostęp do terapii w ramach 255 badań klinicznych prowadzonych i nadzorowanych z Polski. Firma wskazuje, że obejmowały one m.in. obszary onkologii i chorób rzadkich, co – jej zdaniem – potwierdza rosnącą rolę Polski w rozwoju badań klinicznych.