Europejskie hity sztuki 2025. Arcydzieła, wystawy „Dolce & Gabbana” i „Cartier”

Ming Smith, America Seen Through Stars and Stripes, New York City, 1976 (Virginia Museum of Fine Arts, Richmond, VA, Adolph D. and Wiliams C. Williams Fund)

Ming Smith, America Seen Through Stars and Stripes, New York City, 1976 (Virginia Museum of Fine Arts, Richmond, VA, Adolph D. and Wiliams C. Williams Fund); Wystawa „American Photography” w Rijksmuseum w Amsterdamie

Foto: Materiały prasowe/Rijksmuseum, Amsterdam