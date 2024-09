To jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, które łączy sztukę, naukę i technologię. Wystawa ukazuje jak dalece genialność dzieł Salvadora Dalí wynikała z otwartego, prowokacyjnego i naukowego sposobu myślenia, a także z fascynacji teorią względności i czwartym wymiarem.

W tym roku obchodzimy 120 rocznicę urodzin katalońskiego artysty znanego ze swojego ekscentrycznego stylu, zarówno w sztuce, jak i życiu codziennym. Od charakterystycznego wąsa, który według Salvadora symbolizował antenę odbierającą kosmiczne sygnały, po ekstrawaganckie stroje i często prowokacyjne, bardzo teatralne zachowania, zwłaszcza przed publicznością - Dalí był prawdziwym geniuszem, który nie bał się przekraczać granic wyobraźni. Jego prace, pełne sennych pejzaży i zaskakujących elementów, stały się ikonami sztuki współczesnej, tworząc dzieła nie tylko na płótnie, ale także rzeźbiarskie, fotograficzne i filmowe. Artysta współpracował m.in. z Alfredem Hitchcockiem, Waltem Disneyem i Coco Chanel, z którą stworzył własny projekt perfum. Nie stronił także od komercyjnych zleceń. Zaprojektował logo znanych lizaków Chupa Chups oraz wykonał kilka projektów dla marki odzieżowej GAP. Za swojego życia zaprojektował i urządził także własne muzeum w swojej rodzinnej miejscowości Figueres w Katalonii. Budynek jest dawnym teatrem, co ma znaczenie symboliczne, ponieważ sam Dalí twierdził, że całe jego życie jest teatrem.

Dalí, zafascynowany teorią względności Einsteina, czerpał z niej naukowe inspiracje do swoich obrazów, gdzie czas i przestrzeń ulegały niezwykłym deformacjom. Bezpośrednim nawiązaniem do tej teorii jest jego najsłynniejszy obraz "Trwałość pamięci". Katalończyk był też jednym z pierwszych artystów, którzy eksperymentowali z holografią. W latach 70. XX wieku stworzył kilka trójwymiarowych dzieł, przewidując przyszłość sztuki w erze cyfrowej i pokazując, jak technologia może wzbogacić artystyczne doświadczenia. Jako pierwszy twórca cyfrowy w historii, korzystał z komputerów, aby przekraczać granice otaczającej go rzeczywistości.

Sposób myślenia oraz wybrane prace artysty będzie można odkrywać na wystawie immersyjnej "Dalí Cybernetics" dostępnej dla zwiedzających od 13 września do 31 grudnia 2024 r. To wyjątkowe połączenie poetyckiego i onirycznego świata Salvadora Dalí z najnowszymi technologiami, wielkoformatowymi projekcjami, sztuczną inteligencją (AI), VR-em przenoszącym widza do daliańskiego metaversum.

Joanna Kowalkowska, prezeska zarządu Art Box Experience mówi o wystawie: " Dalí był pionierem w wykorzystaniu technologii w sztuce, a ten projekt kontynuuje jego dziedzictwo. To prawdziwa podróż w przyszłość sztuki cyfrowej i okazja, by przyjrzeć się najpopularniejszym dziełom artysty m.in.: Trwałość Pamięci, czyli słynne płynące zegary, Płonąca Żyrafa oraz Kuszenie Świętego Antoniego.”

Wystawie „Dalí Cybernetics” towarzyszy bogaty program edukacyjny skierowany do wszystkich grup wiekowych. Obejmuje m.in. zgodne z podstawą programową nauczania lekcje szkolne, warsztaty dla studentów, zajęcia dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku, oprowadzania z przewodnikiem, oprowadzania rodzinne (w niedziele), wydarzenia towarzyszące dla dorosłych (w piątki i soboty) oraz kreatywne warsztaty dla dzieci: Nauka o kolorach, „Zero waste”, Salvador Dali i nauka, Eksperymenty z perspektywą, czy Matematyka w sztuce Salvadora Dalí.

"Naszą misją jest nie tylko przedstawienie sylwetki, życia i twórczości artysty, ale także edukacja w atrakcyjnej i nowoczesnej formule, łączącej tradycyjną wiedzę z nowymi technologiami i immersyjną formułą wystawy. Dalí Cybernetics to wystawa, która zaskakuje bogatą częścią edukacyjną, niezwykle żywymi projekcjami na ścianach i podłodze, możliwościami zabawy, relaksu i nowych doświadczeń. To interesująca ścieżka prowadząca od surrealizmu do sztucznej inteligencji – podkreśla wiceprezes zarządu Art Box Experience, Mateusz Labuda.

Wystawa została stworzona we współpracy z Fundacją Gali Salvadora Dalí, która specjalnie w tym celu prowadziła badania naukowe skupiając się na osadzeniu dzieł artysty w świecie sztuki cyfrowej. Kuratorki wystawy, Imma Fondevila i Anna Pou - ściśle współpracowały

z ośrodkiem badań nad twórczością artysty przy Fundacji Dalí. Instalacje artystyczne zajmujące 800 metrów kwadratowych powierzchni są dziełem Layers of Reality i Exhibition Hub, a ścieżkę dźwiękową wystawy skomponował Rafel Plana.

Czas trwania wystawy: 13.09 - 31.12.2024

Miejsce: Fabryka Norblina, ul. Żelazna 51/53, poziom +2, budynek Plater

pon. - czw., od godz. 9:00 do 20:00, ostatnie wejście o 19:00; pt. od godz. 9:00 do 21:00, ostatnie wejście o godz. 20:00; weekend w godz. 10:00-21:00).

