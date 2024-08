Właśnie utwory Elsnera i Dobrzyńskiego znalazły się w programie koncertu zaplanowanego na 31 sierpnia. Zagra je Książek Piano Duo – zwycięzca II Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej w Rzeszowie. To świetny tandem, doskonale rozumiejący się w muzyce nie tylko dlatego, że tworzy go Krzysztof Książek ze swoją żoną Agnieszką. Oboje są po prostu bardzo dobrymi pianistami.

To jest festiwal młodych wykonawców

Wcześniejsza o dzień inauguracja festiwalu przyniesie jednak występ trójki innych muzyków: skrzypaczki Marii Machowskiej, wiolonczelistki Magdaleny Bojanowicz i pianisty Łukasza Krupińskiego. To będzie swoista podróż przez historię muzyki polskiej – od Fryderyka Chopina poprzez Józefa Wieniawskiego (to kolejny polski twórca pozostający w cieniu przyćmiony sławą swojego brata, Henryka) do Krzysztofa Pendereckiego.

Tegoroczny festiwal to cztery koncerty kameralne i trzy recitale fortepianowe. Wszystkie odbywają się w zabytkowych wnętrzach Oranżerii lub Pałacu na Wodzie w warszawskich Łazienkach.

Ten festiwal chce promować młodych artystów, takich jak Piotr Pawlak, zdobywca II nagrody na Konkursie Chopinowskim na Fortepianach Historycznych w 2023 r., urodzony w Grodnie Kieryn Keduk – laureat ubiegłorocznego Konkursu Muzyki Polskiej w Rzeszowie – czy Antoni Wrona, zdobywca III nagrody na tegorocznym Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Lutosławskiego.

Dojrzałą pianistykę zaprezentuje natomiast z pewnością w swoim recitalu Marek Szlezer. Wybrał m.in. mało znane utwory fortepianowe Stanisława Moniuszki.

Organizatorem Festiwalu Romantycznych Kompozycji jest Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena założone przez Elżbietę Penderecką.