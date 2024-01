2024: Zmiany w muzeach i galeriach

Na terenie warszawskiej Cytadeli, na Żoliborzu, otwarte zostały dwie instytucje-giganty: Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Historii Polski. Założenie, razem z dotychczas mieszczącymi się na terenie twierdzy Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i Muzeum Katyńskim, tworzą jeden z największych kompleksów muzealnych w Europie – cały teren ma ponad 30 hektarów powierzchni.

Muzeum Historii Polski

Siedziba Muzeum Wojska Polskiego odtwarza układ koszar gwardii króla z czasów I RP. W swojej koncepcji architekci WXCA przywołali motywy symboliki militarnej wyrażonej poprzez formy geometryczne. Dotąd powstał pierwszy z dwóch zaplanowanych budynków – południowy. Na powierzchni 2700 m2 zaprezentowano wybór ok. 3 tys. zabytków reprezentujących militaria z przekroju tysiąclecia polskiej wojskowości.

Na realizację czeka gmach północny, o czym przypominają znajdujące się na placu pomieszczenia ekip budowlanych.

Powołane do życia 2 maja 2006 roku Muzeum Historii Polski zmaterializowało się w roku 2023. W sali wystaw czasowych na parterze (1400 m2) obecnie oglądać można „Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski” prezentujące kilkaset z blisko 60. tysięcy obiektów z kolekcji Muzeum. Wystawa stała to przyszłość. Na powierzchni 7300 m kw. znaleźć się ma ok. 3600 muzealiów.