„Nowoczesność reglamentowana. Modernizm w PRL": Sztuka kartek na mięso

Przekrojowe wystawy polskiej sztuki powojennej zazwyczaj zaznaczają cezury polityczne i dzielą ją na dekady według przełomowych wydarzeń, prezentując sztukę tużpowojenną, socrealizm z ekspansją normatywnej ideologii, poodwilżowe poluzowanie przestrzeni artystycznej wolności w połowie lat 50., małą stabilizację lat 60. i bunt twórców nowej figuracji wobec niej, awangardę lat 70., sztukę czasów Solidarności, sztukę nowych dzikich w stanie wojennym. Krakowska wystawa, choć odwołuje się do przedstawicieli wszystkich powojennych nurtów, odchodzi od tego schematu, mniej mówiąc o chronologii, a więcej o odmianach limitowanej nowoczesności i modernizmu.

Pierwsza część pokazu, „Forma i wojna”, obrazuje niewystarczalność języka sztuki wypracowanego w międzywojniu dla wyrażenia horroru i dramatu wojny. Przykładem jest obraz Andrzeja Wróblewskiego z serii „Rozstrzelań” oraz nietypowy dla twórczości Władysława Strzemińskiego kolaż „Śladem istnienia” z cyklu „Moim przyjaciołom Żydom” z fotograficznym portretem przyjaciela, zdjęciami z getta i obozów koncentracyjnych.

Druga część, „Forma i ideologia”, skupia się na różnorodności postaw artystów wobec ideologii PRL-u. Od prób akceptacji, poprzez dystans, do oporu. Niejednokrotnie przeżywamy zdumienie. Zarówno wtedy, kiedy oglądamy socrealistyczne, propagandowe płótno „Na scalonych ziemiach” Henryka Stażewskiego z lat 1950–1951 z traktorzystą, jak i zaangażowany malarski projekt gobelinu Tadeusza Kantora „Odbudowa i pokój” z 1949 r., gdzie robotnik upodabnia się do cyrkowca zapożyczonego od Picassa, a budowa zdaje się futurystyczną wizją dekonstruktywizmu. I wcale nie jest to żart ani kpina z wyzwań czasu, lecz potrzeba artysty zinterpretowania ich nowocześnie i awangardowo.

Dużo łatwiej stanąć po stronie tych, którzy otwarcie wyrażali swój sprzeciw wobec rzeczywistości, jak Jerzy Ryszard („Jurry”) Zieliński malujący w 1974 r. zasznurowane biało-czerwone usta – symbol cenzuralnych ograniczeń w PRL-u.

Stracone szanse

Kolejna część pokazu, „Modernizm fantomowy”, trafnie oddaje rozdźwięk między reformatorskimi projektami i technologicznymi odkryciami a zaprzepaszczonymi szansami ich wykorzystania.