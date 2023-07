Muzeum Sztuki Nowoczesnej bliżej finału budowy

Dialog z modernizmem

Nowy budynek MSN ma cztery kondygnacje nadziemne i dwie usytuowane w podziemiach. Jego całkowita powierzchnia liczy około 20 tys. m kw., zaś powierzchnia wystawiennicza ponad 4500 m kw., (to 9 razy więcej niż obecna siedziba w pawilonie nad Wisłą).



Cztery główne galerie usytuowane są na dwóch wyższych naziemnych poziomach, a dwie mniejsze na parterze, ale ich liczbę w miarę potrzeb można zmieniać, bo przestrzenie mają zmienną architekturę.

Realizowany projekt zwyciężył w II konkursie. Zaprojektowała go pracownia architektoniczna Thomas Phifer and Partners z Nowego Jorku we współpracy z pracownią APA Wojciechowski Sp. z o.o. Generalnym wykonawcą jest Warbud S.A.



Bryła budynku jest prosta, pudełkowa, ale fasada z białego betonu finezyjnie dodaje mu lekkości, jakby ściany były zawieszone w powietrzu. W zamyśle architekta budynek ma prowadzić dialog z modernizmem, który reprezentują Domy Centrum po drugiej stronie Marszałkowskiej. (Proste geometryczne formy i wysokość MSN jest do nich dostosowana).

Wnętrze MSN Monika Kuc

Geometria wewnętrznej klatki schodowej, łączącej wszystkie galerie, jest znacznie bardziej zdynamizowana, bo biegnie łamanymi liniami przez całą wysokość obiektu. Przeszklony dach z łagodnie sączącym się światłem wspaniale doświetla wnętrze.

Wszystko dla sztuki