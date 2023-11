PiS-owski szef Zachęty narusza prawa autorskie. Miała być wystawa. Jest skandal

Miller: PiS dopiero pokaże, co to opozycja totalna. Tusk będzie miał trudne życie

Jest oczywiste, że Mateusz Morawiecki nie uzyska votum zaufania dla swojego rządu (...) To będzie bardzo trudna koalicja, ponieważ ona jest bardzo zróżnicowana, tęczowa. Po pierwszej fazie euforii przyjedzie proza dnia codziennego. A PiS dopiero teraz pokaże, co to znaczy "opozycja totalna". Tusk będzie miał bardzo trudne życie - powiedział w rozmowie z Polsat News były premier Leszek Miller.