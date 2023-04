Agencja powołuje się informacje od dwóch osób "mających wiedzę o sprawie". Informatorzy Bloomberga zastrzegli sobie anonimowość, ponieważ umowa nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona.

Według źródeł agencji, Warner Bros. Discovery Inc. jest bliska podpisania umowy na stworzenie serialu na podstawie książek o przygodach Harry'ego Pottera. Każdy sezon serialu (seria) ma być oparty o jedną z siedmiu książek J.K. Rowling o Harrym Potterze.

Przedstawiciele Warner Bros. mają pracować nad sfinalizowaniem umowy z brytyjską pisarką. J.K. Rowling ma być zaangażowana w prace na serialem, by kontrolować jego zgodność z oryginałem, jednak ma nie działać jako główny twórca.

"Harry Potter" to cykl siedmiu powieści fantasy, wydawanych od 1997 do 2007 roku. Seria przedstawia społeczność czarodziejów istniejącą równolegle do świata niemagicznego. Głównymi bohaterami są Harry Potter oraz jego przyjaciele: Ron Weasley i Hermiona Granger, uczniowie Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie.

W latach 2001-2011 seria o przygodach Harry'ego Pottera doczekała się ośmiu brytyjsko-amerykańskich ekranizacji, produkowanych i dystrybuowanych przez wytwórnię Warner Bros. Pictures.