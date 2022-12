O śmierci Christine McVie poinformowała jej rodzina. W oświadczeniu przekazano, że artystka zmarła w szpitalu po krótkiej chorobie, otoczona najbliższymi. "Chcielibyśmy, aby wszyscy zachowali Christine w swoich sercach" - napisano.

Grupa Fleetwod Mac oświadczyła, że nie ma słów, by wyrazić żal z powodu śmierci Christine McVie. "Była najlepszym muzykiem, jakiego można mieć w swoim zespole i najlepszym przyjacielem, jakiego można mieć w życiu" - czytamy w oświadczeniu zespołu.

Zespół Fleetwood Mac srzedał na całym świecie ponad 100 milionów płyt. Ten brytyjsko-amerykański zespół rockowy powstał w 1967 r. z inicjatywy gitarzystów Petera Greena i Jeremy'ego Spencera oraz perkusisty Micka Fleetwooda. Christine McVie dołączyła do grupy w 1970 r., odeszła w 1998 r. W 2004 r. wydała płytę solową, w 2014 r. wokalistka odbyła z Fleetwood Mac trasę koncertową.

Christine McVie (Christine Anne Perfect) przyszła na świat w 1943 r. na północy Anglii. Zacząła tworzyć utwory muzyczne jako nastolatka. W 1970 r. poślubiła basistę Fleetwood Mac, Johna McVie.

Dzięki piosenkom napisanym przez Christine McVie, "Over my head" i "Say you love me", Fleetwood Mac zaistniał w amerykańskich rozgłośniach radiowych. Grupa przeniosła się do Kalifornii, dołączyły do niej kolejne osoby. Album "Rumours" z 1977 r. rozszedł się w nakładzie 40 mln egzemplarzy i stał się jednym z najlepiej sprzedających się albumów wszech czasów.

McVie była autorką takich przebojów Fleetwood Mac jak "Little lies", "Everywhere", "Don’t Stop" czy "Songbird".