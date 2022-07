Prezes PiS Jarosław Kaczyński objeżdża Polskę, spotyka się z sympatykami i działaczami partii, wygłaszając nawet kilka przemówień dziennie. W efekcie powstaje doskonały materiał badawczy ukazujący to, co myśli najpotężniejszy człowiek w Polsce. Albo tylko chce, by inni myśleli, że on tak myśli.