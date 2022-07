W jego programie znajdują się literackie premiery i spotkania autorskie, performatywno-poetyckie eksperymenty, warsztaty dla tłumaczy poezji z języków angielskiego i ukraińskiego, wykłady mistrzowskie Miłosz Lectures, debaty. Hasło przewodnie festiwalu, zapisane w trzech językach „Rodzinna Europa | Родинна Європа | Родная Эўропа” odwołuje się do książki Miłosza.

Festiwal Miłosza, organizowany przez Krakowskie Biuro Festiwalowe operatora programu Kraków Miasto Literatury UNESCO i Fundację Miasto Kraków, odbywa się od 7 do 9 lipca.

Podczas inauguracji w Pałacu Potockich ogłoszono nowy program rezydencjalny Krakowa Miasta Literatury UNESCO, Ambasady Irlandii oraz The Estate of Seamus Heaney. I otwarto ekspozycję poświęconą życiu i twórczości Seamusa Heaneya – wybitnego irlandzkiego poety, laureata Nagrody Nobla, twórcy zaprzyjaźnionego z Wisławą Szymborską i Czesławem Miłoszem.

Pierwszy wykład mistrzowski Miłosz Lecture wygłosił John F. Deane, irlandzki poeta, działacz kultury i tłumacz. W wystąpieniu zatytułowanym „Song of the Goldfinch: On Poetry and War” mówił o związkach literatury i życia społecznego, rozważając kwestię odpowiedzialności twórcy w kontekście trwającej wojny w Ukrainie.

Piątek upłynął pod znakiem poezji i muzyki. Podczas spotkania „Chadanowicz czyta Miłosza” kilkanaście wierszy Czesława Miłosza w tłumaczeniu Andreja Chadanowicza zaprezentowano w języku polskim i białoruskim do muzyki białoruskich kompozytorów.

A podczas „Ukraińskiego wieczoru poetyckiego” wiersze czytały m.in. poetki: Natalia Belczenko, Małgorzata Lebda, Olesia Mamczyc, Olha Olchowa.

W programie jest mnóstwo spotkań z debiutantami oraz z doskonale znanymi czytelnikom autorami, jak np. z Wojciechem Bonowiczem - z okazji wydania tomu poetyckiego „Wielkie rzeczy”, czy Andrzejem Franaszkiem i Emilem Pasierskim - z okazji wydania korespondencji Miłosza i Różewicza „Braterstwo poezji”.

Weekend z poezją

W sobotę 9 lipca najważniejszym wydarzeniem będzie wieczorna Gala Nagrody im. Wisławy Szymborskiej w Narodowy Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej, podczas której poznamy nazwisko laureata za najlepszy tom poetycki minionego roku. Wśród nominowanych znaleźli się: Zuzanna Bartoszek, Jerzy Jarniewicz, Małgorzata Lebda, Krzysztof Siwczyk oraz Dariusz Sośnicki. Wręczona zostanie także nagroda za najlepsze tłumaczenie tomu poetyckiego. Odbierze ją Wojciech Charchalis za przekład tomu „Heteronimy” portugalskiego poety Fernanda Pessoi.

W sobotnim programie jest także spotkanie z poetą i tłumaczem Leszkiem Szarugą, który w tym roku został nominowany do Nagrody Poetyckiej im. Kazimierza Hoffmana za tom „Łowca”. Odbędzie się też premiera poetyckiego tomu „Kości słonych wód” Johna F. Deane’a. Jest to pierwsze książkowe wydanie przekładów wierszy irlandzkiego poety na język polski, ukazujące się w wydawnictwie Znak. Spotkanie z autorem poprowadzi Agata Hołobut, tłumaczka Deane’a, oraz Jerzy Illg, promotor jego twórczości w Polsce.

Polecamy również wykład prof. Marci Shore, pisarki, wybitnej amerykańskiej historyczki badaczki dziejów Europy Środkowej i Wschodniej , związanej z Uniwersytetem Yale oraz pisarki, która wygłosi drugi Miłosz Lecture. Poprzedzi go słowo wstępu dr hab. Magdaleny Heydel.

W paśmie „Rodzinna Europa” w debacie „Krajobraz po imperium?”, poświęconej Europie Wschodniej po rozpadzie bloku państw socjalistycznych i odzwierciedleniu zachodzących polityczno-społecznych zmian w literaturze, uczestniczyć będą: publicystka i badaczka relacji polsko-ukraińskich Bogumiła Berdychowska, tłumacz i rusycysta prof. Grzegorz Przebinda oraz ukraińska pisarka Wiktoria Amelina, autorka głośnej powieści „Dom dla Doma”, opowiadającej o ukraińskich zmaganiach z sowieckim dziedzictwem. Spotkanie poprowadzi

W sobotę przed południem dołączyć można do polsko-ukraińskiego spaceru krakowskim szlakiem Czesława Miłosza (z tłumaczeniem na język ukraiński).

W niedzielę zaplanowano spotkania z laureatami Nagrody im. Wisławy Szymborskiej i z tłumaczem Wojciechem Charchalisem. Odbędzie się także premiera tomu esejów „Wyglądy i wglądy” prof. Aleksandra Fiuta, które ukazały się w Wydawnictwie Literackim. Ich autor proponuje przyjrzeć się ulubionym dziełom oraz twórcom z perspektywy dynamiki naszych czasów i przemiany rozumienia pojęć wspólnoty, tożsamości, narodu.

Wydarzeniem będzie też autorskie spotkanie z Oksaną Zabużko, czołową ukraińską pisarką i eseistką, autorka wydanej ostatnio „Planety Piołun”. W książce tej w jednym z esejów autorka pisze: „Wygląda na to, że przywracając sobie tożsamość w wojnie o niepodległość, Ukraińcy nareszcie, po raz pierwszy, zobaczyli, jak wiele mają światu do powiedzenia.”

Symbolicznie Miłosz Festival zakończy wieczorne czytania wierszy Adama Zagajewskiego, wybitnego poety, który był członkiem Rady Programowej oraz stałym gościem festiwalu. Poezję autora przypomni publiczności Maja Komorowska.