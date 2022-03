Zimmer jest w świecie filmu potentatem. To autor muzyki do ponad 200 filmów, , m.in. „Gladiatora”, „Mrocznego rycerza”, „Nie czas umierać”, „Incepcji”, „Rainmana”, „Cienkiej czerwonej linii”. Laureat Oscara za ścieżkę dźwiękową do „Króla Lwa”, obecnie nominowany do Oscara za muzykę do „Diuny”.

Reklama

Europejskie tournée „Hans Zimmer Live” to właśnie prezentacja jego filmowych utworów uhonorowanych Oscarowymi nominacjami i nagrodami Grammy.

Jak podał portal „Deadline Hollywood” w czasie koncertu w londyńskiej 02 Arena Zimmer przerwał koncert, by zaprezentować publiczności materiał wideo, na którym lwowski muzyk o imieniu Alex, grał na pianinie dla ludzi na ulicy jego kompozycję „Czas” z filmu „Incepcja”. I nie przerwał gry, gdy rozległy się syreny alarmowe przestrzegające przez atakiem lotniczym.

Moment ten sfilmował fotograf National Geographic, John Stanmeyer. Na Instagramie napisał: „Kiedy rozległy się syreny bombowe, policja nawoływała, by ludzie weszli na stację kolejową. Alex nie przestawał grać na pianinie. Wbrew ostrzeżeniu o nalocie. Przyłączyła się d niego kobieta. Grali razem dalej. Niezwykła pasja przeciwko strachowi i wojnie… ”

Reklama

Czytaj więcej Kraj Polska wydala 45 rosyjskich dyplomatów. MSZ: Agresja na Ukrainę dowodzi, że Rosja to państwo wrogie wobec Polski Z powodu prowadzenia przez pracowników placówki rosyjskiej działalności niezgodnej z polskim prawem Polska podjęła decyzję o bardzo znaczącej redukcji personelu dyplomatycznego ambasady Rosji w Polsce. Nasze terytorium opuści 45 osób o różnych statusach dyplomatycznych. Dalsze tolerowanie tego typu nielegalnej aktywności służb rosyjskich stworzyłoby szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski - oświadczyło MSZ.

W czasie koncertu Frank Zimmer w specjalny sposób przedstawił też ukraińskich członków swojego zespołu.

„885 dni temu Covid nie pozwolił nam przybyć tutaj z zakontraktowaną orkiestrą z Ukrainy, z Odessy. Teraz udało nam się wyciągnąć tylko 10 osób… Więc po prostu ich powitajcie” – powiedział. Publiczność zgotowała muzykom owację na stojąco.