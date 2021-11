Nie jest to nowy pomysł instytucji finansowych na tworzenie korzystnego wizerunku, choć jako podstawową motywację deklarują one chęć wspierania kultury. Pionierem takiego sposobu myślenia był prezes amerykańskiego banku JP Morgan Chase – David Rockefeller, który zapoczątkował zakup dzieł sztuki dla swojej firmy w 1959 r. W 2000 r. kolekcja liczyła około 30 tys. prac i wcale nie była największa.

Reklama

Wśród korporacyjnych kolekcji prymat dzierży Deutsche Bank z 55 tys. prac artystów XX i XXI wieku z całego świata. Pierwsze zakupiono w 1979 r. W październiku ubiegłego roku bank wyzbył się jednak około 200 dzieł sztuki. A organizowany w Polsce przez ten bank nieprzerwanie od 2003 r. konkurs dla młodych twórców „Spojrzenia” w tym roku odbył się po raz ostatni.

W Polsce pierwszym bankiem, który mógł się pochwalić swoją kolekcją, był PKO BP. Kompletowała ją Anda Rottenberg w 1998 r. z zamysłem udekorowania siedziby banku. W 2019 r. kolekcja została pokazana w Muzeum Narodowym w Warszawie i jak się okazało, dobrze przetrwała próbę czasu. Dzieła 32 wybranych artystów tworzą dziś reprezentatywną panoramę zjawisk polskiej sztuki połowy lat 90. Największym wydatkiem była wówczas wykonana na zamówienie praca Magdaleny Abakanowicz za 120 tys. złotych. Dziś warta byłaby dużo, dużo więcej.

Czytaj więcej Malarstwo Autoportret Maurycego Gottlieba w Muzeum POLIN Od 11 listopada obraz „Autoportret w stroju polskiego szlachcica” Maurycego Gottlieba, długo uważany za zaginiony, będzie dostępny dla publiczności na wystawie stałej Muzeum POLIN w Warszawie, opowiadającej o tysiącletniej historii polskich Żydów.

Także w Muzeum Narodowym w Warszawie latem zaprezentowano całkiem inną w charakterze kolekcję sztuki dawnej, będącą własnością Ergo Hestii. XVII-wieczne malarstwo holenderskie i flamandzkie firma gromadzi od 2008 r. i posiada 42 obrazy.

Reklama

M jak młodość

Znacznie jednak częściej zainteresowanie instytucji finansowych koncentruje się na sztuce współczesnej. Tak jest w przypadku zarówno nowych zbiorów sztuki mBanku, jak i PKO BP. Różnią się jednak sposobem myślenia, co powinno się w nich znajdować.

Czytaj więcej Malarstwo „Caravaggio i inni mistrzowie” w Warszawie. Dwa arcydzieła włoskiego giganta Wystawa „Caravaggio i inni mistrzowie” zostanie otwarta na Zamku Królewskim w Warszawie 9 listopada.

– Staramy się przede wszystkim kierować walorami artystycznymi, budować kolekcję, która będzie kanonem młodego polskiego malarstwa – mówi Piotr Sarzyński, przewodniczący komisji zakupów i kurator wystawy „m jak młodość” mBanku w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. – Być może są tu prace, które szybciej zyskują na wartości, inne trochę mniej, ale jesteśmy pewni, że to bardzo dobra prezentacja tego, co się teraz w malarstwie dzieje.

Autopromocja CFO Strategy & Innovation Summit 2021 To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów WEŹ UDZIAŁ

53 nowe prace zostały zakupione ze sprzedaży poprzedniej kolekcji składającej się ze 150 dzieł (m.in. Józef Brandt, Włodzimierz Tetmajer, Stanisław Witkiewicz, Alfred Wierusz-Kowalski).

– Bank przenosi się do nowego wieżowca, w którym tamte obrazy słabo by się odnajdywały – wyjaśniał Cezary Stypułkowski, prezes mBanku w czasie pokazu nowej kolekcji. – Aukcja przyniosła około 7 mln zł. Doszliśmy do wniosku, że najlepszym sposobem wykorzystania tych pieniędzy będzie stworzenie funduszu, z którego sfinansowane zostanie kupno prac młodych twórców.

Reklama

Prezes Stypułkowski dodał także, że chciałby, by w ciągu kolejnych – najwyżej dziesięciu lat – zakupione obrazy za wyższą już cenę trafiły pod młotek, a w ich miejsce pojawiły się nowe.

Wybrano artystów, którzy nie przekroczyli 35. roku życia. Większość z nich jest już dobrze znana, z sukcesami na koncie, jak Martyna Czech, Cyryl Polaczek czy Karol Palczak. Pokazano 30 prac z 50 zakupionych. Niemal wszystkie to obrazy. Ich wyboru dokonywała komisja składająca się z fachowców różnych profesji związanych ze sztuką.

Wolność wyboru

Nieco inny pomysł na „Nową kolekcję na nowe 100-lecie” ma PKO BP. Jej pierwszą odsłonę, jeszcze niekompletną, zaprezentowano na niedawno zakończonej wystawie „NEWCOMERS” w warszawskim Koneserze.

Czytaj więcej Kultura Wystawa „O dobro Ojczyzny” w Wilnie. Wspólnota oraz niezależność Otwarta w Wilnie wystawa „O dobro Ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 maja” ma obalić wiele związanych z nią stereotypów.

– Unikatowość tej kolekcji polega na tym, że tworzą ją artyści – uważa Lidia Stefanowska, dyrektor zbiorów bankowych w PKO BP. Wyborów dokonują Leon Tarasewicz i Robert Kuśmirowski.

Reklama

– Mieliśmy całkowitą wolność – opowiada Robert Kuśmirowski „Rz”. – Szukaliśmy prac, które niosą nowy przekaz, ważnym kryterium była postawa twórców. Większość z nich nie ma szansy znaleźć się w komercyjnych galeriach, bo nie dbają o swoją promocję.

Kuratorzy mieli do dyspozycji 1 milion 200 tysięcy złotych i nabyli za nie około 200 prac 35 artystów między 25. a 45. rokiem życia. Na kolekcję składa się ponad 80 rysunków, siedem filmów wideo, około 20 obiektów. Pozostałe dzieła to malarstwo. Wszystkie prace powstały po 2000 roku.

– Kolekcja stworzona przez Andę Rottenberg była pewniakiem inwestycyjnym, my zdecydowaliśmy się na ryzyko – dodaje Robert Kuśmirowski. – Dwuletni ciąg spotkań z artystami, wizyty w pracowniach zaowocowały nieoczekiwanymi odkryciami, jak choćby malarza Pawła Dunala. Okazało się, że ma w szufladach ciekawe prototypowe szkice. Nie dbaliśmy też o proporcje między poszczególnymi technikami i nie przeszkadzał w zakupie fakt, że praca jest trudna w utrzymaniu czy montażu.

Wśród artystów, w kolekcji są już znani – Irmina Staś, Sebastian Krok czy Martyna Ścibior, ale też i tegoroczna laureatka nagrody rektora za najlepszy dyplom warszawskiej ASP Julianna Wińczyk. Całą kolekcję PKO BP będzie można zobaczyć jeszcze w tym roku na wystawie na warszawskiej Starówce.