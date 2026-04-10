Nowa Fala Profesor Senyszyn, nosząca wcześniej nieformalną nazwę „Czerwone korale Senyszyn”, została – jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” – zarejestrowana 9 grudnia 2025 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Reklama Reklama

Nowa Fala Joanny Senyszyn weryfikuje zgłoszenia do partii

Nowa Fala, jak zapewniła w rozmowie Joanna Senyszyn, to ugrupowanie z poważnymi ambicjami, stanowiące odpowiedź na niewystarczającą opozycję wobec PiS i Konfederacji.

– 1 czerwca okazało się, że koalicja 15 października nie jest w stanie obronić nas przed powrotem PiS do władzy. I w związku z tym bardzo wiele osób wręcz wymusiło na mnie utworzenie nowego ugrupowania. Uznali, że już dosyć duopolu PO–PiS i potrzeba czegoś nowego. Po prawej stronie powstały dwie Konfederacje, a nie ma prawdziwej odpowiedzi na to w centrum i po lewej stronie sceny politycznej – przyznała w rozmowie z RadioZET.pl założycielka Nowej Fali.

Obecnie weryfikowanych jest ponad 10 tys. zgłoszeń od osób zainteresowanych dołączeniem do nowej partii. Proces potrwać ma około miesiąca. Jednocześnie, jak dodała Joanna Senyszyn, już od ubiegłorocznego lata w wielu miejscowościach działają grupy eksperckie i koła.

Założycielka Nowej Fali przyznała, że w najbliższym czasie nie przewiduje organizacji kongresu swojego ugrupowania.

– Wszyscy wiedzą, że kongres wymaga pieniędzy i to sporo. W związku z tym raczej zrobimy konferencję prasową – powiedziała w rozmowie z RadioZET.pl

Niewiele wiadomo o Nowej Fali Joanny Senyszyn

O Nowej Fali, jak zauważa RadioZET.pl, nadal jednak niewiele wiadomo. Do ugrupowania dołączają głównie młodzi ludzie, znani z mediów, jednak bez politycznego doświadczenia. Natomiast w grupie założycielskiej znaleźli się, poza samą Senyszyn, jeszcze: Marek Balt, Robert Kwiatkowski, Piotr Bakun i Włodzimierz Michalak.

– Zakładam, że Joanna Senyszyn, po niezłym wyniku w wyborach prezydenckich oraz wręcz spektakularnych rezultatach w mediach społecznościowych podczas minionej kampanii, chce kontynuować swoją passę. Na razie nie wiadomo jednak do końca, czym ma być nowe ugrupowanie – przyznał w rozmowie z RadioZET.pl dr Bartosz Rydliński, politolog z UKSW.

Nowa Fala z Joanną Senyszyn planuje zbiórkę podpisów, aby uniemożliwić Polexit bez referendum

Joanna Senyszyn wraz ze swoją nową partią planuje zbierać podpisy pod projektem ustawy zmian w prawie uniemożliwiających Polexit bez ogólnokrajowego referendum.

– Chodzi o dokonanie zapisu, że Polskę można wyprowadzić z UE tylko w wyniku referendum. Uważamy, że obecnie zarówno PiS, jak i Konfederacja – jeżeli miałyby większość – zgodnie z prawem mogłyby zwykłą większością sejmową i z podpisem Nawrockiego zrobić Polexit. Trzeba więc temu przeciwdziałać, a przynajmniej uświadomić obywateli i obywatelki, że taka groźba istnieje – wyjaśniła Joanna Senyszyn w rozmowie z RadioZET.pl.