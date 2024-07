Dobry i powszechnie znany szyld to sprawa najważniejsza w handlu i w polityce. Ale jeśli szyld znajdzie się w rejestrach zadłużonych, lepiej poszukać czegoś nowego, co pozwoli uniknąć odpowiedzialności i sięgnąć po nowych klientów czy wyborców.

Reklama

Czytaj więcej Publicystyka Zuzanna Dąbrowska: Czy Donald Tusk obroni Polskę przed Zjednoczeniem Narodowym? Prawicowe, nacjonalistyczne partie mają proste recepty i potrafią wykorzystać społeczne wrzenie. I nie ma na to innej szczepionki niż sięgnięcie po radykalne środki poprawy sytuacji i niestandardowe rozwiązania.

Zmiana nazwy partii nie pomogła Zbigniewowi Ziobrze

Od pewnego czasu krążą pogłoski o zmianie nazwy przez PiS, a okazją do tego mogłoby być połączenie z Suwerenną Polską, która taką operację ma już za sobą, kiedy w 2023 roku zrezygnowała z przymiotnika „solidarna”. Niewiele pożytku przyniosło to partii Zbigniewa Ziobry, a można nawet postawić tezę, że przeszło niezauważone. Może więc prawdziwym powodem był jednak fakt, że ponad rok temu Państwowa Komisja Wyborcza dopatrzyła się błędów w finansach Solidarnej Polski, a w sierpniu zeszłego roku Sąd Najwyższy uznał, że PKW miała rację, odrzucając sprawozdania finansowe SP. Nowa, bardzo suwerenna partia znalazła sobie więc inny sposób finansowania – z nowym szyldem i numerem konta.

Teraz politycy koalicji rządzącej domagają się od PKW, by uważnie przyjrzała się sprawozdaniom finansowym także z ostatnich wyborów, badając, czy finansowanie różnych dziwnych przedsięwzięć z Funduszu Sprawiedliwości nie było naruszeniem kodeksu wyborczego i polityczną autopromocją. Tyle że teraz za nową metodę wyłudzeń „na stowarzyszenie” zapłaciłby PiS. Zdawał sobie pewnie z tego sprawę już pięć lat temu Jarosław Kaczyński, kiedy upominał Zbigniewa Ziobrę, by zaprzestał praktyk nielegalnego finansowania, „o ile miały miejsce”. Ten jednak zamówił jakąś ekspertyzę od zaprzyjaźnionego prawnika i dalej robił swoje, a prezes nie reagował. Co teraz?