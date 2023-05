Niejasne finanse przewodniczącej rady nadzorczej KGHM Polska Miedź SA

Agnieszka Winnik-Kalemba, wrocławska adwokat, od sierpnia 2021 r. pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej KGHM Polska Miedź SA (wcześniej, od 2016 r., była jej członkiem). Zasiada także w nadzorze państwowego PKO BP (w 2016 r. pełniła tam funkcję wiceprzewodniczącej) z ramienia OFE PZU Złota Jesień – ma status niezależnego członka Rady.

W radzie nadzorczej PKO BP zasiadała podczas poprzednich rządów PiS w latach 2006–2008 – w tym czasie była również doradcą posłanki PiS Aleksandry Natalii–Świat (zginęła w katastrofie smoleńskiej).

Winnik-Kalemba jest córką opozycjonisty Jana Winnika związanego z Solidarnością Walczącą, której przywódcą był Kornel Morawiecki, nieżyjący już ojciec premiera.

Małżeńskie interesy

Jej mężem jest przedsiębiorca branży deweloperskiej z Wrocławia Przemysław Kalemba, który w 2007 r. – w czasach pierwszych rządów PiS – był dyrektorem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we Wrocławiu. To właśnie z mężem Winnik-Kalemba ma udziały w kilku prywatnych spółkach: AGAT Invest i APM Invest (po 50 udziałów), APM Bud (spółka komandytowa należąca do Kalembów), BIO Manufaktura (należy teraz tylko do Przemysława Kalemby, wcześniej jego żona była tam prokurentem samoistnym) i spółka Pułaskiego 8 (Agnieszka Winnik-Kalemba ma 20 udziałów, jej mąż – 80).