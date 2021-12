"Życzyć przeciwnikowi śmierci samobójczej. Publicznie. Donald Tusk do wielu rzeczy już nas przyzwyczaił, ale to..." - w ten sposób szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot odniósł się do wypowiedzi przewodniczącego Platformy, który podczas protestu w sprawie tzw. lex TVN zaadresował do prezydenta Andrzeja Dudy fragment wiersza Czesława Miłosza "Który skrzywdziłeś".