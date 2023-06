Obok Ziemi przelecą cztery asteroidy. Stanowią zagrożenie?

Jak informuje NASA, w najbliższy weekend obok Ziemi przelecieć mają aż cztery asteroidy. Agencja kosmiczna oszacowała, że największa z nich ma średnicę, którą porównać można do 37 piętrowych autobusów. Obiekty zakwalifikowano jako "bliskie podejścia" do Ziemi. Nie oznacza to jednak, że stanowią one zagrożenie dla naszej planety.

Największa z asteroid, 467336 (2002 LT38), którą w minionym roku odkryło Centrum Badań nad Obiektami Bliskimi Ziemi, ma się znaleźć obok Ziemi 24 czerwca. Reszta obiektów jest dużo mniejsza. Asteroida, której średnica ma około 93 metry, przeleci obok Ziemi 23 czerwca. Pozostałe dwie zbliżą się do Ziemi 24 czerwca. Mają około 54 i 66 metrów.

Czy asteroidy, które zbliżają się do Ziemi są niebezpieczne?

Obiekty, które zbliżają się do Ziemi nie są niebezpieczne dla naszej planety. NASA zagrażające asteroidy stale monitoruje. Część z nich jest likwidowana.

Za potencjalnie niebezpieczne asteroidy (PHA) uważa się takie, które mogą zbliżyć się do Ziemi na mniej niż 7,48 mln km (0,05 au) i których średnica wynosi nie mniej niż 140 m.