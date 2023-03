Biuro Koordynacyjne Obrony Planetarnej NASA podało, że w walentynki 2046 r. nowo odkryta asteroida może uderzyć w Ziemię. Według amerykańskiej agencji kosmicznej, szansa, że planetoida uderzy w naszą planetę wynosi 1:560. Z kolei Europejska Agencja Kosmiczna szacuje, że ryzyko jest mniejsze i wynosi 1:625.

NASA ocenia potencjalne zagrożenie stwarzane przez obiekty nadlatujące w kierunku Ziemi z kosmosu za pomocą jedenastostopniowej (0-10) skali Torino. W skali tej asteroida 2023 DW jako jedyna została określona jako obiekt o zagrożeniu 1 stopnia, wszystkie pozostałe odkryte asteroidy mają w skali Torino zero (ryzyko zderzenia z Ziemią jest zerowe lub bliskie zeru).

Pierwszy stopień zagrożenia w skali Torino oznacza, że prawdopodobieństwo zderzenia jest "skrajnie mało prawdopodobne", w związku z czym nie ma powodu niepokoju.

- Ten obiekt nie wzbudza szczególnych obaw - powiedział w rozmowie z CNN Davide Farnocchia z Jet Propulsion Laboratory w Kalifornii, odnosząc się do 2023 DW.

Przedstwiciele NASA zastrzegli, że ocena ryzyka związanego z asteroidą 2023 DW może się drastycznie zmienić po dokonaniu dalszych obserwacji i przeprowadzeniu dodatkowych analiz.

Według obecnych danych, asteroida 2023 DW ma ok. 50 metrów średnicy (czyli tyle, ile wynosi długość basenu olimpijskiego), znajduje się w odległości ok. 18 mln km od Ziemi i porusza się z prędkością 25 kilometrów na sekundę. Aktualnie przewiduje się, że podczas orbitowania wokół Słońca asteroida w latach 2047-2054 dziesięć razy zbliży się do Ziemi.

Asteroida 2023 DW została po raz pierwszy zauważona 2 lutego.