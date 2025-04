Kim jest Péter Erdő? Węgier jednym z najczęściej wymienianych kandydatów na nowego papieża

Jedynym wyjątkiem była sytuacja z 2015 roku, gdy podczas kryzysu migracyjnego sprzeciwiał się wezwaniu Franciszka, by kościoły przyjmowały uchodźców, sugerując, że byłoby to równoznaczne z handlem ludźmi, co zostało uznane za sygnał poparcia dla polityki premiera Węgier Viktora Orbána.

Péter Erdő w gronie faworytów na następcę papieża Franciszka

Kardynał Péter Erdő był typowany do roli nowego papieża już podczas poprzedniego konklawe w 2013 roku. Zawdzięczał to swoim rozległym kontaktom z Kościołem w Europie i Afryce. Już wtedy był postrzegany jako prekursor Nowej Ewangelizacji, która miała na celu ożywienie wiary katolickiej w coraz bardziej świeckich krajach rozwiniętych.

Na jego korzyść może działać nie tylko umiarkowana postawa. Zdaniem Reutersa, fakt, że nie jest charyzmatycznym mówcą, wbrew pozorom może być odbierany pozytywnie przez kardynałów, którzy chcieliby wybrać spokojnego i mniej postępowego papieża niż Franciszek, którego pontyfikat byłby skierowany w stronę bardziej tradycyjnych nauk Kościoła.