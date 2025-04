Po śmierci papieża Franciszka Becciu zaczął jednak sygnalizować, że chce wziąć udział w konklawe. Jak tłumaczył został wezwany przez papieża na ostatni konsystorz kardynałów, a ponadto „nie została wyrażona bezpośrednia wola wykluczenia go z konklawe” nie był też proszony, aby zrezygnować z udziału w konklawe na piśmie.



Konklawe - wybór papieża Foto: PAP

Kardynał Angelo Becciu rezygnuje z udziału w konklawe, bo chce „podporządkować się woli papieża Franciszka”

Jednak we wtorek kardynał wydał oświadczenie, w którym formalnie rezygnuje z udziału w konklawe. „Zdecydowałem się podporządkować, jak zawsze robiłem, woli papieża Franciszka i nie uczestniczyć w konklawe pozostając nadal przekonanym o swojej niewinności” - czytamy w oświadczeniu. Do czasu rozpatrzenia apelacji od wyroku Trybunału Państwa Watykańskiego kardynał Becciu ma prawo do mieszkania w swoim watykańskim apartamencie.



Kardynał Becciu zrezygnował z udziału w konklawę tydzień po tym, gdy w wywiadzie dla dziennika z Sardynii przekonywał, że ma do tego prawo.



Istniały obawy, że udział kardynała Becciu w konklawe może wywołać podziały wśród kardynałów, ponieważ część z nich sprzeciwiała się uczestnictwu oskarżonego o malwersacje hierarchy w wyborze nowego papieża.



Franciszek zmarł 21 kwietnia, ok. 7:35, po nieco ponad 12 latach pontyfikatu. Kardynałowie wybiorą jego następcę ze swojego grona.