Papież Franciszek krytykowany za to, że nie potępił jednoznacznie Rosji za agresję na Ukrainę

Franciszek, po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą, apelował wielokrotnie o pokój, ale był krytykowany za to, że nie potępił jednoznacznie Rosji i Władimira Putina. Franciszek ubolewając nad ofiarami wojny często wymieniał w jednym zdaniu Rosjan i Ukraińców, nie czyniąc rozróżnienia między zaatakowanym i agresorem. W marcu 2022 roku w wywiadzie dla „Corriere della Sera” mówił, że NATO „szczekało pod drzwiami Rosji” co mogło przyczynić się do wybuchu wojny na Ukrainie. Słowa te zinterpretowano jako metaforę ekspansji NATO na wschód, co Rosja często zarzucała Sojuszowi. Watykan doprecyzował potem, że słowa te nie oznaczają usprawiedliwienia rosyjskiej agresji na Ukrainę.



Styczeń 2023 r.: W przemówieniu do dyplomatów papież wzywał do "rozbrojenia umysłów" i krytykował dostawy broni do Ukrainy, mówiąc, w dorocznym przemówieniu do dyplomatów: „Dostawy broni do Ukrainy są przykładem tego, jak rynek broni żywi wojnę”.