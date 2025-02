- Osiągnęliśmy jako Polska wszystko, co chcieliśmy, prezydent zrealizował wszystko, co sobie założył - powiedział szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek, komentując na antenie Radia Zet spotkanie prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa na marginesie konferencji CPAC w USA. Pytany o to, że Duda został sfilmowany, gdy czekał na Trumpa, Mastalerek ocenił, że nic złego się nie stało.