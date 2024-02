Papież wyrzuca abp. Andrzeja Dzięgę za zaniedbania w wyjaśnianiu spraw pedofilii

Jest kolejny skandal medialny. TVN 24 powróciło do ujawnionej przed laty i nigdy niezałatwionej sprawy ks. Andrzeja Dymera. Wcześniej przez całe miesiące w znakomicie udokumentowanych tekstach opisywał ją Zbigniew Nosowski na łamach „Więzi", ale nawet to nie skłoniło instytucji kościelnych do wszczęcia działań. To zrobiono dopiero, gdy do drzwi kurii szczecińskiej, a także sądu metropolitalnego, zapukał TVN. Zaczęło się od zwolnienia księdza (dzień po emisji programu o nim i, jak się okazało, dzień przed jego śmiercią) z funkcji szefa ośrodka zdrowia, którym od lat kierował mimo potwierdzonych zarzutów o molestowanie i gwałty na nieletnich. W dniu śmierci ks. Dymera sąd biskupi w Gdańsku po wielu latach ujawnił, że właśnie wydano wyrok. Tak się składa, że uczyniono to już po opublikowaniu materiału telewizyjnej stacji.