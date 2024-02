Odwołanie proboszcza Bazyliki Mariackiej. Arcybiskup Marek Jędraszewski nie chce rozmowy z wiernymi

Parafianie nie chcą protegowanego arcybiskupa

Wytykają przy tym ks. Michalczewskiemu, że zawsze miał roszczeniową postawę i był przeświadczony o tym, że należy mu się więcej niż innym księżom. Jako przykład podają żądanie duchownego, by w kamienicy, w której mieszkał połączyć ze sobą dwa mieszkania, bo „chciał dysponować reprezentacyjnym salonem i osobną częścią prywatną”. Rady parafialne nie wyraziły na to zgody.

W sumie zarzuty pod adresem byłego wikariusza, dziś ekonoma kurii zajmują w 11–stronicowym liście aż 3,5 strony. „Powszechnie znana informacja, powielana przez media, jest bowiem taka, w co nie wierzymy, że jest on przez Jego Ekscelencję przewidziany na następcę Księdza Infułata Dariusza Rasia (…). Nie daj Boże!” – stwierdzają radni.

Czy abp Jędraszewski to największa pomyłka papieża Franciszka?

A w zakończeniu listu wskazują, że zamiast pod adresem ks. Rasia „bezzasadne kalumnie należałoby mu podziękować” za to co zrobił dla parafii i Krakowa. List w imieniu rad podpisali: prof. Teresa Malecka, Danuta Stich oraz prof. Krzysztof Michałek. Nie udało nam się ustalić czy metropolita krakowski na list odpowiedział.

– Niestety tak działa abp. Jędraszewski. Nie liczy się z nikim i z niczym – komentuje jeden z krakowskich duchownych. – Na szczęście w połowie roku idzie wreszcie na emeryturę. Sęk w tym, że do tego czasu jeszcze sporo może tu napsuć. Ustawić diecezję tak, że następca będzie miał związane ręce. Należałoby zatem apelować do niego, by nie podejmował już żadnych strategicznych decyzji. Tyle tylko, że to trafi w próżnię – dodaje. – Jego obecność w Krakowie, to największa pomyłka papieża Franciszka – konkluduje.