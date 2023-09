Biskup będzie karał za homoseksualną orgię. Co grozi księdzu, który ją urządził?

Komunikat kurii mówi o tym, że ksiądz został „pozbawiony wszystkich urzędów i funkcji kościelnych do czasu wyjaśnienia sprawy i skierowany do zamieszkania poza parafią”. Nie został jednak, jak się wydaje, odsunięty „od świętej posługi”, nie zakazano mu także „publicznego uczestnictwa w Najświętszej Eucharystii”, o czym także kan. 1722 mówi. Pozbawiono go jedynie funkcji i urzędów oraz nakazano przebywanie w określonym miejscu. A wszystko to dopiero wtedy, gdy sprawa ujrzała światło dzienne.

Kłopotliwe kanony

Wróćmy jeszcze do komunikatu z 22 września. Czytamy w nim, że za „występki” opisane w kan. 1395 KPK grożą „najbardziej srogie kary, aż do wydalenia ze stanu duchownego włącznie”. „Występek”, to w gruncie rzeczy delikatne słowo, i choć należałoby powiedzieć wprost, że mamy do czynienia z poważnym w świetle prawa kanonicznego przestępstwem, to jednak zostawmy terminologię na boku. Faktem jest, że część mediów haczyk połknęła. Obwieszczono światu, że biskup wyciąga wobec księdza surowe konsekwencje. To nie do końca prawda.

Owszem każde przestępstwo o podłożu seksualnym, o którym mówi kan. 1395 zagrożone jest karą wydalenia do stanu świeckiego, ale nie jest to takie proste. To kara ostateczna. Paragraf 1 wspomnianego kanonu mówi, że owo przestępstwo musi mieć charakter trwały, powtarzający się, notoryczny, a więc nie można pod ten przepis podciągnąć przestępstwa „okazjonalnego”. Czy w przypadku księdza Z. było to przestępstwo ciągłe? Trudno powiedzieć. Sąd biskupi – o ile w aktach duchownego nie ma śladów po takich „wybrykach” z przeszłości (np. upomnienia biskupa, skarg od osób postronnych) – miałby trudności z udowodnieniem notoryczności przestępstwa.

Z kolei par. 2 mówi o przestępstwie popełnionym publicznie. Tu między kanonistami toczy się spór. Jedni stoją na stanowisku, że chodzi o przestępstwa popełnione w miejscu publicznym – np. na ulicy. Inni uważają, że publiczne popełnienie przestępstwa ma miejsce także wtedy, gdy zostało dokonane w miejscu ustronnym (np. w mieszkaniu) ale w obecności osób trzecich i istniało prawdopodobieństwo, że zostanie rozgłoszone – stanie się zatem publiczne. I wreszcie w par. 3 mowa jest o zmuszaniu innej osoby do poddania się czynnościom seksualnym przy użyciu przemocy, gróźb lub wykorzystując swoją pozycję.

Nawet jeśli udałoby się czyn ks. Tomasz Z. podciągnąć pod któryś z tych paragrafów, to i tak z automatu nie zostanie wydalony do stanu świeckiego. Procedura postępowania wspomina najpierw o upomnieniu kanonicznym, potem zaś suspensie (zawieszenie), a jeśli ta nie przynosi efektów – czyli duchowny dalej popełnia przestępstwo, za które został ukarany – stopniowe dokładanie innych kar. Ich katalog jest całkiem spory. Są w nim różnego rodzaju nakazy (np. wpłata określonej sumy pieniędzy na wskazany cel lub polecenie przebywania w określonym miejscu), zakazy (np. pojawiania się w jakiś miejscach, zakaz podejmowania posługi spowiednika), pozbawienia (np. godności kościelnych, czy noszenia stroju duchownego). Dopiero na końcu tego katalogu – po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości doprowadzenia do poprawy duchownego – jest wydalenie ze stanu duchownego. Ale zanim do tego dojdzie, to powtórzmy: muszą zostać wyczerpane inne, przewidziane przez prawo, środki.