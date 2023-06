Zagnięcie Emanueli Orlandi. Watykan natrafił na wątki „warte dalszego zbadania”

Piętnastoletnia Emanuela Orlandi zaginęła 22 czerwca 1983 r., gdy wracała do domu z lekcji gry na flecie w Rzymie. Rodzina Emanueli mieszkała w Watykanie, gdzie jej ojciec był świeckim pracownikiem domu papieskiego.

Wokół niewyjaśnionej do dziś sprawy powstało wiele teorii, w tym taką, że porwanie Emanueli było elementem szantażu Watykanu w celu uwolnienia Mehmeta Ali Ağcy, skazanego w 1981 roku po zamachu na papieża Jana Pawła II. Sprawa, która była przedmiotem śledztw we Włoszech i w Watykanie, przyciągnęła na nowo uwagę świata pod koniec ubiegłego roku, po tym jak Netflix wyemitował serial „Dziewczyna z Watykanu: Zaginięcie Emanueli Orlandi” („Vatican Girl: The Disappearance of Emanuela Orlandi”).

Pietro Orlandi: Pierwszy krok Watykanu

Watykański promotor sprawiedliwości, Alessandro Diddi, w styczniu wznowił sprawę, po kilku prośbach starszego brata Emanueli, Pietro, który nieustępliwie prowadził kampanię mającą na celu odkrycie prawdy o zniknięciu siostry.

W czwartek, po oświadczeniu Stolicy Apostolskiej, Pietro Orlandi ocenił, że „to pierwszy krok podjęty przez Watykan”. Wyraził też nadzieję, że dokumenty udostępnione prokuratorom są istotne. - Jest wiele rzeczy do wyjaśnienia, moja siostra zasługuje na prawdę i sprawiedliwość - podkreślił.