Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Aktualizacja: 05.09.2025 16:10 Publikacja: 05.09.2025 15:10
Foto: Adobe Stock
Felieton nie jest miejscem na opisywanie historii „relacji” charyzmatycznego księdza i kobiety, która przyszła do niego szukać pomocy, a wylądowała w jego łóżku. Nie ma tu także miejsca na rozważanie, czy była to sytuacja wyjątkowa, czy jednak pewien model działania. To pokażą najbliższe dni. Tym razem nie zajmę się nawet modelem reakcji salezjanów, którzy półgębkiem przyznając, że nieodpowiednie zachowania mają miejsce, całą swoją energię poświęcają na walkę z dziennikarzami i ochronę interesów procesowych zgromadzenia, a o skrzywdzonej kobiecie nawet nie wspominają. Ten tekst będzie raczej listą tematów, którymi Kościół, powinien się zająć. Ale będzie też kilka przypomnień dla księży, bo i oni muszą uświadomić pewne sprawy.
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Żegnał się ze światem schorowany, biedny, w poczuciu niezrozumienia. Ale już dziesięć lat później doczekał się m...
Międzynarodowe Biennale Plakatu – trwające właśnie w Warszawie – przypomina nam, że choć sztuczna inteligencja m...
„Moi synowie” to film ważny. Na szczęście, jak wiele filmów na „ważne tematy”, nie jest publicystyczny ani dydak...
Karol Nawrocki: „Nikt nie zabroni nam opisywać rzetelnie i mówić prawdę, kim był Lech Wałęsa, i za to dziękuję S...
Nie wiem, jak państwu, ale mnie we współczesnej Polsce bardzo się podoba. Zwłaszcza w tej z dala od wielkich miast.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas