Felieton nie jest miejscem na opisywanie historii „relacji” charyzmatycznego księdza i kobiety, która przyszła do niego szukać pomocy, a wylądowała w jego łóżku. Nie ma tu także miejsca na rozważanie, czy była to sytuacja wyjątkowa, czy jednak pewien model działania. To pokażą najbliższe dni. Tym razem nie zajmę się nawet modelem reakcji salezjanów, którzy półgębkiem przyznając, że nieodpowiednie zachowania mają miejsce, całą swoją energię poświęcają na walkę z dziennikarzami i ochronę interesów procesowych zgromadzenia, a o skrzywdzonej kobiecie nawet nie wspominają. Ten tekst będzie raczej listą tematów, którymi Kościół, powinien się zająć. Ale będzie też kilka przypomnień dla księży, bo i oni muszą uświadomić pewne sprawy.