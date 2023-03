Decyzja taka zapadła podczas zakończonego we wtorek w Warszawie zebrania plenarnego KEP. Biskupi chcą, by trudną przeszłość Kościoła w Polsce zbadał niezależny zespół ekspertów. To efekt m.in. publikacji „Rzeczpospolitej”, w których opisywaliśmy działania kardynałów Wojtyły, Wyszyńskiego czy Glempa w odniesieniu do sprawców krzywd dzieci. Na razie nie wiadomo, kto wejdzie w skład tego zespołu i kiedy rozpocznie on swoje prace.