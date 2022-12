Franciszek, który w sobotę skończył 86 lat i wydaje się być w dobrym zdrowiu z wyjątkiem dolegliwości kolana, mówił o tym w wywiadzie dla hiszpańskiej gazety "ABC".

Reklama

Franciszek powiedział, że przekazał list ówczesnemu watykańskiemu sekretarzowi stanu kardynałowi Tarcisio Bertone, który był na stanowisku po poprzednim papieżu - Benedykcie XVI. Bertone pozostał na stanowisku przez około sześć miesięcy po wyborze Franciszka 13 marca 2013 roku.

Franciszek często mówił, że zrezygnuje, jeśli zdrowie będzie mu przeszkadzać w kierowaniu liczącym 1,3 mld wiernych Kościołem rzymskokatolickim.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Papież o wojnie w Ukrainie: To klęska całej ludzkości, nie tylko stron konfliktu Papież Franciszek napisał w orędziu na Światowy Dzień Pokoju, który obchodzony będzie 1 stycznia, że „wojna w Ukrainie oraz wszystkie inne konflikty na świecie to klęska całej ludzkości, a nie tylko stron bezpośrednio w nią zaangażowanych”.

Papież został zapytany, czy uważa, że należy ustanowić oficjalną normę dla przypadków, gdy problemy zdrowotne lub wypadek przeszkodziły papieżowi.

Reklama

- Podpisałem już swoją rezygnację. Tarcisio Bertone był sekretarzem stanu. Podpisałem ją i powiedziałem mu: "W przypadku utrudnień z powodów medycznych lub jakichkolwiek, oto moja rezygnacja" - cytowano Franciszka.

- Nie wiem, komu kardynał Bertone mógł ją dać, ale ja dałem mu ją, gdy był sekretarzem stanu - powiedział Franciszek, dodając, że ujawnia ją po raz pierwszy publicznie.

W wywiadzie udzielonym agencji Reutera w lipcu Franciszek odrzucił doniesienia, że jego rezygnacja jest nieuchronna, i powtórzył swoje często powtarzane stanowisko, że może kiedyś zrezygnować, jeśli pogarszający się stan zdrowia uniemożliwi mu kierowanie Kościołem - co było prawie nie do pomyślenia, zanim w 2013 roku ustąpił 95-letni obecnie Benedykt XVI. Była to pierwsza rezygnacja papieska od sześciu wieków.

Od lipca Franciszek odbył trzy podróże zagraniczne - do Kanady, Kazachstanu i Bahrajnu - i planuje odwiedzić Demokratyczną Republikę Konga i Sudan Południowy.

Miał odbyć tę podróż w lipcu ubiegłego roku, ale problem z kolanem zmusił go do przełożenia jej na później. Teraz używa laski do krótkich spacerów i wózka inwalidzkiego przy pokonywaniu dłuższych dystansów.

W wywiadzie ABC Franciszek powiedział, że wierzy, iż papieże Paweł VI (1963-1978) i Pius XII (1939-1958) podpisali podobne listy rezygnacyjne. Obaj zmarli jednak podczas swoich pontyfikatów.