Komisja, na czele której stał Jean-Marc Sauve, została powołana przez biskupów we Francji pod koniec 2018 roku. Miała rzucić światło na nadużycia i przywrócić publiczne zaufanie do Kościoła w czasach, gdy liczba wiernych we Francji się zmniejsza. W komisji zasiadały 22 osoby - prawnicy, lekarze, historycy, socjolodzy i teolodzy.

Reklama

Komisja działała niezależnie od Kościoła.

Czytaj więcej Kościół Wykorzystywanie nieletnich w Kościele. Papież wzywa do "zmierzenia się z prawdą" "Tylko mierząc się z prawdą o tych okrutnych zachowaniach i szukając pokornie przebaczenia ofiar i ocalonych, Kościół będzie mógł odnaleźć swoją drogę" - powiedział papież Franciszek w przesłaniu do uczestników międzynarodowej konferencji o ochronie nieletnich w Kościele.

Sauve powiedział, że komisja ustaliła tożsamość ok. 2,7 tys. ofiar i dodał, że z szeroko zakrojonych badań i ankiet wynika, że szacunkowa liczba ofiar duchownych wynosi 216 tys., a przy uwzględnieniu nadużyć ze strony świeckich członków - 330 tys.

Podczas prezentacji raportu Jean-Marc Sauve ocenił, że problem nadal istnieje. Szef komisji dodał, że w ubiegłym wieku Kościół wykazywał całkowitą obojętność wobec ofiar wykorzystywania i że podejście to zmieniło się ok. roku 2015.

Reklama

Przewodniczący francuskiej Konferencji Episkopatu abp Eric de Moulins-Beaufort poprosił ofiary wykorzystywania przez duchownych o wybaczenie, wyraził wstyd z powodu nadużyć ujawnionych w raporcie komisji.

Badania komisji ujawniły od 2900 do 3200 księży pedofilów lub innych członków Kościoła - informował wcześniej Jean-Marc Sauve, dodając, że jest to „minimalne oszacowanie”.

Do Niezależnej Komisji ds. Wykorzystywania Seksualnego w Kościele (Ciase) od czerwca 2019 r. do października 2020 r. wpłynęło ok. 6500 zawiadomień od ofiar lub ich krewnych. Następnie przeprowadzono około 250 przesłuchań lub wywiadów badawczych.