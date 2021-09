Kanadyjscy biskupi przepraszają za nadużycia w katolickich szkołach dla tubylców

Konferencja Episkopatu Kanady wydała oświadczenie, w którym przeprasza za nadużycia, do których dochodziło w działającej od 1863 do 1998 r. sieci ok. 130 szkół stacjonarnych, przez które przeszło ok. 150 tys. uczniów.