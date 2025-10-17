Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Tomasz P. Terlikowski: Filozofia i nauczanie Leona XIV

Leon XIV – choć kontynuuje linię Franciszka – wyraźnie nawiązuje też – co zapowiadał – do Leona XIII.

Publikacja: 17.10.2025 14:30

Tomasz P. Terlikowski: Filozofia i nauczanie Leona XIV

Foto: REUTERS/Remo Casilli

Tomasz Terlikowski

To właśnie Leon XIII jasno wskazywał, że chrześcijańska teologia potrzebuje filozofii, potrzebuje racjonalnego spojrzenia, by nie popaść w nieprecyzyjność, w niezrozumiałe przenośnie, by móc na poważnie debatować ze światem. „Filozofia, jeśli tylko jest właściwie wykorzystywana przez uczonych, zdolna jest w jakiś sposób wyrównać i utorować drogę do prawdziwej wiary i jak najstosowniej przysposobić umysły swoich uczniów na przyjęcie Objawienia” – wskazywał Leon XIII, a dalej dodawał, że „do dyscyplin filozoficznych należy także to, by strzegły one sumiennie prawd przekazanych do wierzenia z natchnienia Bożego i dawały odpór tym, którzy ośmieliliby się je zwalczać”.

Pozostało jeszcze 85% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Jan Maciejewski: Eposy i opusy
Plus Minus
Jan Maciejewski: Eposy i opusy
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Joanna Szczepkowska
Plus Minus
Joanna Szczepkowska: Dwa dni to dziś odległość, która rozszerza się jak kosmos
Można mieć wrażenie, że V Republika, której głową jest Macron, przeżywa ciężkie chwile. Niektórzy wi
Plus Minus
Bogusław Chrabota: Macron, de Molay i duch Filipa Pięknego
Naukowiec przy taśmie produkcyjnej. Wrogowie humanistów powielają błędy z XIX w.
Plus Minus
Naukowiec przy taśmie produkcyjnej. Wrogowie humanistów powielają błędy z XIX w.
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Askania nowa – unikalny rezerwat przyrody o powierzchni ponad 33 tys. ha – może nie przeżyć rosyjski
Plus Minus
Dyrektor sprzedaje zebrę fance „Madagaskaru”. Tak Rosja rządzi unikalnym rezerwatem
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie