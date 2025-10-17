To właśnie Leon XIII jasno wskazywał, że chrześcijańska teologia potrzebuje filozofii, potrzebuje racjonalnego spojrzenia, by nie popaść w nieprecyzyjność, w niezrozumiałe przenośnie, by móc na poważnie debatować ze światem. „Filozofia, jeśli tylko jest właściwie wykorzystywana przez uczonych, zdolna jest w jakiś sposób wyrównać i utorować drogę do prawdziwej wiary i jak najstosowniej przysposobić umysły swoich uczniów na przyjęcie Objawienia” – wskazywał Leon XIII, a dalej dodawał, że „do dyscyplin filozoficznych należy także to, by strzegły one sumiennie prawd przekazanych do wierzenia z natchnienia Bożego i dawały odpór tym, którzy ośmieliliby się je zwalczać”.