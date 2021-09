Na kazania dominikanina o. Pawła M. we Wrocławiu przychodziły tłumy. Potrafił wykorzystać każdą zdobytą informację, uzależnić od siebie kolejne osoby, stopniowo odbierając im wolność. Upokarzał, molestował, gwałcił. Wierni przemieniali się w niewolników, którzy dla swojego duszpasterza mogli zrobić wszystko - o duchownym pisał w "Plusie Minusie" Tomasz Terlikowski, który później został powołany na funkcję przewodniczącego komisji badającej czyny, których miał dopuszczać się dominikanin.

Na początku marca w sprawie o. Pawła P. wpłynęło doniesieni do prokuratury. Kilka dni później wrocławski klasztor Dominikanów i prowincjał tego zakonu wydali oświadczenie w tej sprawie, a w kolejnych dniach prokuratura rozpoczęła działania: podejrzany został zatrzymany, a w dwóch klasztorach przeprowadzono przeszukania.

W środę komisja przedstawiła raport. Wynika z niego, że dominikanin dopuszczał się stosowania przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej.

Członkowie komisji poinformowali, że w ramach podjętych działań przesłuchano 31 obecnych i byłych dominikanów, 41 osób będących świadkami, kilkanaście osób pokrzywdzonych i biegłych występujących w sprawie.

- Prowincjał udostępnił nam w całości z dokumentację z archiwum prowincjała - zarówno z części jawnych, jak i tajnych - prowadzonych zgodnie z zasadami prawa zakonnego. Przekazał nam także każdą inną informację, która w późniejszym czasie dotarła do prowincji i mogła być podstawą ustaleń faktycznych - przekazał adwokat Michał Królikowski.

"Na szczególnej pozycji Pawła M. oraz skrajnie nieadekwatnej bezpośredniej reakcji na ustalone nadużycia niewątpliwie zaważyła jego relacja osobista z o. Maciejem Ziębą OP, solidarność wewnętrzna związanego z nim środowiska współbraci i ich podporządkowanie osobie o. Macieja, jak również zlekceważenie przez ówczesnego prowincjała powagi zdarzeń. Od początku 1998 r. o. Zięba OP był informowany o karygodnych postępkach Pawła M. we wrocławskiej Wspólnocie św. Dominika. Dochodziły do niego sygnały o wielogodzinnych, czasami trwających do późna w nocy modlitwach. Zaniepokojeni członkowie rodzin oraz znajomi członków duszpasterstwa we Wrocławiu wskazywali na występowanie w grupie prowadzonej przez Pawła M. mentalności sekciarskiej" - przekazano.

Do 2000 r. o. Zięba "nie ukrócił działalności swego współbrata we Wrocławiu". Wiosną tego samego roku duchowny dowiedział się o "wykorzystaniu seksualnym przez Pawła M. w ramach prowadzonego przez dominikanina „kierownictwa duchowego” czterech kobiet".

Autorzy raportu przekazali, że na Pawła M. nałożono jedynie kary w charakterze pokutnym: zakaz sprawowania sakramentów, kilkutygodniowy pobyt w klasztorze kamedułów na Bielanach w Krakowie oraz roczna praca w hospicjum w Lublinie.

- To jest raport, który oddaje sprawiedliwość pokrzywdzonym. Oddaje sprawiedliwość tym, których głos, historia i życie było ignorowane przez ponad 20 lat. To jest raport, który oddaje im prawo do opowiedzenia historii ich życia. Trudnego, skomplikowanego, naznaczonego na bardzo wielu polach kontaktem z Pawłem M. - mówił przewodniczący komisji Tomasz Terlikowski.

- Pierwsze sygnały o pewnych nieprawidłowościach, związanymi z działaniami Pawła M., zaczęły docierać do przełożonych już w czasie pracy w Poznaniu, czyli już w drugiej połowie lat 90., choć z naszych ustaleń wynika, że do pierwszych nadużyć doszło wcześniej, na samym początku pracy duszpasterskiej, ale o nich wówczas nie poinformowano przełożonych - mówił.

- W związku z głosami docierającymi do władz prowincji o. Paweł M. zostaje przeniesiony do Wrocławia i powierzona jest mu inna posługa. Krótko później zmienia się prowincjał i nowy prowincjał, ojciec Maciej Zięba, dostaje w listach dość szczegółową analizę problemów związanych z ojcem Pawłem M. Mówiąc inaczej, otrzymuje wiedzę, że Paweł M. wokół siebie tworzy grupę o charakterze sekty i przeprowadza na niej eksperymenty duchowe i teologiczne, które mogą być w dalszej perspektywie niebezpieczne - wyjaśniał szef niezależnej komisji. - Z tego, co wiemy, ta wiedza nie została w tamtym czasie użyta do jakichkolwiek działań - dodał.

Cały raport liczy 258 stron i zawiera "bardzo obszerne, wnikliwe i głębokie studium przypadku - studium sprawy Pawła M. i zdarzeń, które wokół niego i jego działalności skoncentrowały się" - mówił Królikowski.

- Nie jest to raport o dominikanach, który mógłby być czytany, jako źródło zasadniczej krytyki dominikanów, jako takich, albo Kościoła, jako takiego. Jest to diagnoza pewnego zdarzenia, pewnej nieprawości, która pojawiła się w strukturze zakonu dominikańskiego i którego jakieś słabości, które definiujemy - utrwaliły skutki tej nieprawości i pominęły, nie rozpoznały właściwie cierpienie ofiar - dodał.