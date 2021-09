Prymas Tysiąclecia na uroczystość oficjalnego ogłoszenia go błogosławionym czeka od października 2019 roku. Wtedy papież Franciszek zatwierdził – po trwającym 30 lat procesie beatyfikacyjnym – dekret o uznaniu cudu za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego. Datę włączenia go do grona błogosławionych ustalono na 7 czerwca 2020 r., ale ze względu na pandemię uroczystość przełożono.

W międzyczasie zakończył się także proces beatyfikacyjny matki Elżbiety Róży Czackiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża oraz ośrodka dla ociemniałych w Laskach.

Ponieważ kardynał był blisko związany z matką Czacką, często bywał w Laskach (w czasie II wojny światowej jako kapelan także tam mieszkał) i współpracował blisko ze środowiskiem wokół Lasek skupionym, zdecydowano, że ich beatyfikacja odbędzie się razem w najbliższą niedzielę – 12 września.

Obie te beatyfikacje są bardzo istotne i ważne. kard. Kazimiercz Nycz

– Oboje w XX stuleciu byli postaciami niezwykłymi i ewidentnie wnoszącymi bardzo wiele. Warto więc sięgać do ich spuścizny – przekonuje kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski i dodaje, że Kościołowi w Polsce często brakuje dalekosiężnego spojrzenia kard. Wyszyńskiego. – Mam świadomość, że Prymas jest godny naśladowania, a nie kopiowania – dodawał w niedawnej rozmowie z KAI.

Metropolita warszawski podkreślał też, że jest przekonany, że „Duch Lasek, który tak mocno inspirował pewne środowiska w okresie międzywojennym i powojennym" powinien dziś inspirować katolicyzm, a w „pierwszym rzędzie środowiska katolików świeckich".

Jak będzie wyglądała uroczystość, która odbędzie się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie?

Przede wszystkim do świątyni (ze względu na pandemię i ograniczenia) wejdą tylko osoby z zaproszeniami. Msza święta pod przewodnictwem kard. Marcello Semeraro, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, rozpocznie się o godz. 12. W trakcie liturgii zostaną wykorzystane paramenty i insygnia, którymi posługiwał się Prymasa Tysiąclecia – pozłacany pastorał oraz kielich mszalny.

Samo ogłoszenie nowych błogosławionych odbędzie się na początku. Najpierw kardynał Nycz poprosi o beatyfikację, a następnie kard. Semeraro ogłosi akt w języku łacińskim – na polski przetłumaczy go biskup Michał Janocha.

Potem nastąpi odsłonięcie portretów nowych błogosławionych. Jak informuje archidiecezja warszawska, wizerunek bł. Stefana Wyszyńskiego odsłonią członkowie założonego przez niego w 1952 r. Ruchu Apostolskiego „Rodzina Rodzin" – Hanna Kordyasz i Piotr Kordyasz (autor książki o dzieciństwie Wyszyńskiego).

Portret bł. Elżbiety Czackiej odsłonią s. Aleksandra Maczuga i s. Klara Zosik, nauczycielki i wychowawczynie z Lasek.

Później do ołtarza zostaną przyniesione relikwie błogosławionych. Relikwiarze będą niosły m.in. osoby uzdrowione za wstawiennictwem Prymasa (s. Nulla Lucyna Garlińska) oraz matki Czackiej (Karolina Gawrych).

W wielu miejscach w Polsce (m.in. na Jasnej Górze) organizowane są specjalne transmisje oraz liturgie dziękczynne za beatyfikację. Uroczystość będzie można śledzić także w mediach. Transmisje zapowiedziały stacje telewizyjne i radiowe. Szczegóły można znaleźć na stronie: www.beatyfikacja.info.